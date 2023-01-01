Аккумулятор Ricoh DB-110 для GR III и WG-6
Код товара : УТ-00033418
Артикул : S0037838
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для фотоаппаратов Ricoh GR III, GR IIIx и WG-6. Емкость 1350 мАч, 3.6 В.
Взаимозаменяем с аккумуляторами Olympus Li-92B (для TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG5, SH-1, SH-60, SP-100 EE).