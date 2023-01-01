Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор для фотоаппаратов Ricoh GR III, GR IIIx и WG-6. Емкость 1350 мАч, 3.6 В.

Взаимозаменяем с аккумуляторами Olympus Li-92B (для TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG5, SH-1, SH-60, SP-100 EE).