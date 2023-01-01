Аккумулятор Raylab RL-W126S, 1140 мАч
Код товара : УТ-00060452
Артикул : RL-W126S
1 850 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.077
Описание
Аккумулятор Li-Ion 1140мАч, аналог Fujifilm NP-W126S. Обратно совместим с NP-W126. Емкость 1140 мАч, напряжение 7.4 В.
Совместимость:
- Fujifilm X100F
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-T10, X-T20, X-T30, X-T1, X-T2, X-T3, X-H1
- FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.