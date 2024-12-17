Высокочувствительная КМОП-матрица 24.4 мегапикселя

Встроенная система стабилизации Shake Reduction

Функция Pixel Shift с коррекцией движения

Эмулятор сглаживающего АА-фильтра

Высокая скорость работы затвора (выдержки до 1/6000 сек)

Высокоточная автофокусировка с датчиком SAFOX X

Гибридная система автофокуса Hybrid AF

Максимальная чувствительность ISO 102400

Внутрикамерная обработка для стилизации изображений

Встроенный модуль Wi-Fi

Поворотный ЖК-монитор

Оптический видоискатель с 100% покрытием кадра и 0.95-кратным увеличением

Благодаря примерно 100% покрытию кадра и почти 0.95-кратному увеличению (с объективом FA 50 мм F1,4, установленным на бесконечность) видоискатель камеры PENTAX KF дает крупное, резкое изображение объекта съемки. Отличаясь крайне низким уровнем аберраций по всему полю, включая края, этот видоискатель гарантированно позволит Вам наводить резкость на объекты в различных условиях съемки. Кроме того, он облегчает ручную фокусировку.

Компактный, эргономичный корпус, удобный для съемки на открытом воздухе

PENTAX KF разработан с тщательным вниманием к каждой детали, чтобы обеспечить оптимальный комфорт и максимальную работоспособность. Дизайн рукоятки гарантирует надежный захват и удержание камеры, даже при съемке в перчатках. Кнопки управления имеют особую форму и расположение, что обеспечивает максимальное удобство при работе с камерой.

ЖК-монитор с регулируемым углом наклона

Для удобства визирования с любого ракурса PENTAX KF оснащен удобным ЖК-монитором с регулируемым углом наклона. Монитор легко расположить под любым желаемым углом, что упрощает съемку в режиме Live View на открытом воздухе, например, при съемке с вытянутых рук или при съемке от земли.

Конструкция без сглаживающих фильтров

Отсутствие в камере PENTAX KF оптико-механического сглаживающего АА-фильтра позволяет избежать связанного с ним ухудшения разрешающей способности камеры. Такая конструкция обеспечивает получение изображений максимальной четкости, реализуя весь потенциал КМОП-сенсора с разрешением 24.24 млн. пикселей. Помимо этого, обеспечивается высокая скорость считывания информации и богатство полутонов на снимках (разрядность 14 бит на каждый цветовой канал в формате RAW).

Высокопроизводительный процессор PRIME MII

Сочетание высокопроизводительного процессора PRIME MII и нового графического ускорителя гарантирует высокую скорость обработки данных. Благодаря этому PENTAX KF обеспечивает реалистичную передачу градаций и текстур на всех уровнях чувствительности.

Максимальная чувствительность ISO 102400

PENTAX KF оснащен ускорителем, который был разработан для оптимизации высокопроизводительной технологии обработки шума. В сочетании с процессором обработки изображений PRIME MII эта камера эффективно снижает уровень шума до минимума даже при съемке со сверхвысокой чувствительностью при ISO 102 400. Эта комбинация не только улучшает качество изображения при часто используемых значениях чувствительности, но и обеспечивает красивое изображение при более высоких значениях чувствительности за счет сведения к минимуму зернистости. PENTAX KF расширяет границы фотографии при слабом освещении.



SR – встроенный механизм стабилизации изображения

PENTAX KF оснащена фирменным встроенным механизмом стабилизации изображения SR (Shake Reduction), с диапазоном компенсации до 4.5 единиц EV. Технология эффективно работает с любыми сменными объективами PENTAX – от ультраширокоугольных до супертелефотообъективов – и минимизирует сотрясения камеры в условиях, когда они неизбежны, например, при съемке объектов с недостаточным освещением или при использовании телефотообъектива. Также этот механизм незаменим при панорамной съемке, поскольку автоматически анализирует направления движения камеры с помощью гиросенсора и помогает сформировать превосходные изображения высокого разрешения. Съемка при включенной функции SR – это эффективная минимизация сотрясений камеры как при обычной, так и при панорамной съемке.

* Измерено в соответствии со стандартами тестирования CIPA (с использованием объектива smc PENTAX-DA 18-135мм F3.5-5.6ED AL[IF] DC WR, при фокусном расстоянии 135мм).

Система Pixel Shift Resolution: оптимальное использование потенциала сенсора высочайшего разрешения для создания превосходных высококачественных изображений

Пользуясь преимуществами механизма SR (Shake Reduction), эта инновационная система захватывает сразу 4 кадра одной и той же сцены, каждый раз сдвигая сенсор на 1 пиксель, а затем соединяет все 4 кадра в одну результирующую картинку. При использовании этой системы мы рекомендуем надежно закрепить камеру на штативе. Также рекомендуется использовать таймер для спуска затвора, удаленное управление спуском затвора или блокировку зеркала.

* При использовании системы можно не достичь желаемого эффекта, при движении объекта или сотрясениях камеры.

** Система не гарантирует должную коррекцию движений абсолютно всех объектов (некоторые типы перемещения объекта). Иногда, чтобы оптимизировать производительность системы Pixel Shift Resolution, требуется отключить функцию автослежения (Auto Tracking).

Симулятор сглаживающего (АА) фильтра

При необходимости контроля появления муара и ложной цветопередачи в PENTAX KF в процессе экспонирования механизм SR производит микроскопические колебания матрицы на субпиксельном уровне, эмулируя работу классического сглаживающего фильтра. Если при съемке нужно получить высокую степень четкости кадра, механизм можно просто отключить или настроить степень сглаживания. Это означает, что к каждой сцене или сюжету можно подобрать подходящую настройку сглаживающего фильтра.

*Максимальная эффективность работы функции возможна на скорости 1/1000 секунды и ниже.

*Функция может не работать при использовании некоторых режимов съемки.

CTE (улучшение цветовой температуры): для точной передачи цветовой температуры

В отличие от стандартного режима автоматического баланса белого, который направлен на минимизацию влияния источника света на передачу цвета объекта, режим CTE делает более ярким превалирующий цвет изображения, основанный на цветовой температуре, позволяя эффектно захватывать драматичные сцены заката и рассвета, а также предотвращать потерю яркости и искажение цветов, например, при съемке зеленой листвы деревьев.

PENTAX KF предлагает выбор из 14 пользовательских режимов изображения* для придания изображениям завершающих штрихов. Используйте настройки по умолчанию или настройте различные параметры, включая насыщенность, оттенок, ключ, контрастность и резкость. Настройка параметров захваченного изображения может выполняться при любой настройке чувствительности без ущерба для исходного изображения. Основываясь на настройках пользовательского изображения по умолчанию, вы можете свободно настраивать параметры, чтобы придать своему изображению желаемый завершающий штрих.

* Режим пользовательского изображения фиксируется на Auto Select, когда режим экспозиции камеры установлен на AUTO.

* Регулируемые параметры могут различаться в зависимости от выбранного режима пользовательского изображения.



HDR (Расширенный динамический диапазон): Реалистичная передача света и тени

Режим HDR (High Dynamic Range)* синтезирует единую богатую цветовыми градациями картинку из трех отдельных кадров, снятых на различных уровнях экспозиции, и обеспечивает получение изображения, близкого к тому, что мы видим невооруженным глазом, за счет минимизации пересветов и самых темных участков снимка даже в высококонтрастных сценах. Также он позволяет настроить диапазон сдвига экспозиции или использовать функцию автоматической настройки положения.** Также Вы можете выбрать режим Улучшенный HDR (A-HDR), который позволяет подчеркнуть драматичность сцены с помощью технологии Контроля прозрачности (Clear Tone).

* Режим HDR несовместим с некоторыми функциями и режимами съемки.

** При включенном режиме серийной фото- или видеосъемки, функция автоматической настройки положения по умолчанию выключена. Также эту функцию можно использовать не во всех случаях, в зависимости от состояния и структуры объекта, а также от угла обзора и фокусного расстояния используемого объектива.

Креативные снимки в режиме мультиэкспозиции

PENTAX KF позволяет объединять от двух до 2000 изображений в одно, предоставляя при этом три режима синтеза: усредненный, аддитивный и сравнительный по яркости. Во время съемки в режиме Live View на ЖК-мониторе отображается полупрозрачное изображение уже снятых изображений, что позволяет точно совместить кадр.

Функции Fine Sharpness и Extra Sharpness: инструменты повышения резкости для улучшения передачи фотоснимков высокого разрешения

Повышение резкости путем использования жирного контура часто вредит разрешению изображения. Поэтому камера PENTAX KF предлагает более прогрессивные способы повышения резкости (функции Fine Sharpness и Extra Sharpness), аналогичные тем, что имеются у более старших камер. Функция Fine Sharpness позволяет очертить объект более тонкими, естественными линиями, чем при обычном захвате снимков, получая в результате высококачественное детализированное изображение. Функция Extra Sharpness делает очертания объектов съемки отчетливее с помощью еще более тонких линий и особенно подходит для усиления резкости низкоконтрастных объектов.

Управление прозрачностью и коррекция тона кожи: компенсация текстуры объекта съемки при сохранении общей резкости изображения

Функция контроля прозрачности (Clarity control) – это инструмент обработки изображения, позволяющий подчеркнуть блестящую поверхность металла, прозрачность воды или чистоту неба. Эта функция позволяет установить нужный уровень гладкости поверхности объекта и отобразить желаемую текстуру или уровень прозрачности, выбрав один из 9 возможных уровней (от -4 до +4). Функция коррекции тона кожи (Skin Tone)* позволяет придать лицу объекта более мягкую текстуру и здоровый цвет, при этом сохраняя высокое разрешение областей волос и одежды, а также фона. Имеются два режима на выбор: 1 тип – только для компенсации оттенка и яркости, 2 тип – с дополнительной функцией контроля тона кожи.

* Функция коррекции тона кожи работает только если камера обнаруживает лицо в кадре.

Высокоскоростной затвор до 1/6000 сек.

Благодаря максимальной скорости съемки 1/6000 секунд, высокоскоростной затвор камеры PENTAX KF позволяет в любой момент получить качественный снимок движущегося объекта.

Режим высокоскоростной непрерывной съемки с максимальной скоростью 6 кадров в секунду

PENTAX KF обеспечивает возможность захвата изображений высокого разрешения в режиме серийной съемки (14-битные изображения с разрешением приблизительно 24.24 эффективных мегапикселей), на максимальной скорости 6 кадров в секунду, позволяя зафиксировать экспрессию или динамику движения объекта в серии снимков. Благодаря большому объему буферной памяти, Вы сможете сохранять до 40 снимков формата JPEG одной серии, чтобы позже выбрать лучший снимок.

* Указано количество снимков, возможное при значении ISO 100.

Высокоточная автофокусировка с модулем SAFOX X

Новейший высокоскоростной сенсорный модуль автофокуса SAFOX X AF оснащён 11 датчиками, включая 9 центральных датчиков крестового типа, и обеспечивает точную фокусировку на объекте при минимальном уровне яркости до -3 EV. Высокая точность следящего автофокуса при съёмке движущихся объектов обеспечивается дополнительными функциями: расширением выбранной области (Select-area Expansion function), которая автоматически отслеживает движущийся объект с помощью соседних точек после его удаления от начальной точки, и функцией удержания автофокусировки (AF Hold function), сохраняющей начальную точку фокусировки, даже когда модуль теряет объект из виду.

11-точечная система автофокусировки

11-точечная система автофокусировки PENTAX KFимеет 9 перекрестных датчиков по центру для широких возможностей композиции снимка. Центральный датчик спроектирован таким образом, что позволяет работать со светосильными объективами с малой глубиной резкости до F2.8. Функция Расширение выбранной области автоматически перефокусируется на объекте при его смещении с начальной позиции благодаря соседним датчикам.



Точная автофокусировка даже в темноте

PENTAX KF оснащен надежным, высокочувствительным модулем автофокусировки с девятью крестообразными датчиками в центре для точной работы автофокуса в плохих условиях освещенности до -3EV, когда с трудом можно различить объекты невооруженным взглядом.

Многосегментная система измерения экспозиции

Система измерения экспозиции PENTAX KF делит поле изображения на 77 сегментов, обеспечивая высокоточный замер освещённости сцены*. Она обеспечивает более точное и чувствительное управление экспозицией даже для высококонтрастных сцен.

* PENTAX KF также предлагает на выбор центрально-взвешенный или точечный режим замера экспозиции.

Гибридная система автофокуса для высокоскоростной фокусировки при съёмке в режиме Live View

PENTAX KF использует гибридную систему автофокусировки при съёмке в режиме реального времени Live View. Размещение высокоточных контрастных датчиков и фазовых датчиков автофокуса на поверхности сенсора позволяет в полной мере использовать преимущества обеих систем фокусировки, обеспечивая высокоскоростную и точную фокусировку на объекте съёмки.

Пылевлагозащитный, погодоустойчивый корпус

Корпус PENTAX KF имеет около 100 уплотнителей, в том числе и в конструкции ЖК-монитора, что позволяет надежно защитить внутренние механизмы от проникновения влаги и пыли. Используя камеру PENTAX KF в сочетании с объективами PENTAX серий AW или WR, Вы получите систему захвата изображений с превосходной устойчивостью к воздействиям окружающей среды.

* Для снижения рисков поломки или неисправностей мы рекомендуем по возможности быстро стирать капли дождя или влагу с камеры PENTAX KF и сохранять ее максимально сухой.

Превосходная производительность при низких температурах до −10°C

Предвосхищая желание многих пользователей снимать в экстремально холодных местностях, PENTAX KF была подвержена многократному тестированию при температуре окружающей среды до -10°C. Его надежная морозоустойчивая конструкция обеспечивает стабильность, точность работы и быстродействие всех механизмов и систем, а также минимизирует возможные колебания заряда батареи даже в морозную погоду.*

* Производительность батареи может снижаться при пониженных температурах. Рекомендуем иметь при себе запасные элементы питания при использовании PENTAX KF в холодных местностях, которые необходимо хранить в тепле, например, во внутреннем кармане.

ЖК-монитор, созданный с учетом особенностей съемки на открытом воздухе, с красной подсветкой

Камера PENTAX KF оснащена ЖК-монитором, сконструированным для съемок на открытом воздухе, яркость которого легко регулируется до необходимого уровня: светлее – для съемки при ярком солнечном свете, темнее – для ночной съемки. Также имеется красная подсветка для съемки в темноте, которая предохраняет зрачки фотографа от сужения, после того как глаза приспособились к ночному освещению, например, при астрономической съемке. Конструкция монитора обеспечивает максимально комфортное визирование в различных условиях и режимах съемки.



Механизм очистки от пыли DR (Dust Removal): эффективное удаление частиц пыли с сенсора

Сенсор PENTAX KF имеет фирменное покрытие PENTAX SP, предотвращающее прилипание частичек пыли к поверхности сенсора. В случае, если какие-то частицы пыли оказались на поверхности сенсора, оригинальный механизм DR (Dust Removal) удаляет их с помощью высокоскоростных вибраций, предотвращая таким образом появление пятен и следов на полученных изображениях.

Цифровой уровень

PENTAX KF имеет встроенный цифровой уровень, который с большой точностью определяет горизонтальный и вертикальный наклон камеры и отображает полученную информацию на ЖК-мониторе. Это очень полезный инструмент при съемке пейзажей. Горизонтальный наклон камерытакже отображается на шкале экспозиции в видоискателе.

Внутрикамерная обработка RAW файлов

PENTAX KF позволяет обрабатывать файлы в формате RAW в теле, при этом обработанные файлы сохраняются в виде отдельных файлов JPEG. Вы можете настроить целый ряд параметров и добавить желаемый штрих к вашему изображению без ПК. Также доступна обработка файлов в формате RAW, созданных с помощью системы Pixel Shift или снятых в режиме HDR.

Функция Astrotracer: Автоматическое отслеживание небесных тел без использования экваториальной монтировки

Присоединив к камере PENTAX KF опциональный модуль GPS, Вы получите превосходный инструмент для астрофотографии с функцией автоматического отслеживания. Камера способна рассчитать перемещения небесных тел, основываясь на данных, полученных от модуля GPS, а затем сдвигает сенсор камеры синхронно с этими перемещениями. В результате получаются красивые снимки небесных объектов в виде ярких точек, без эффекта полос даже при длительных выдержках.

*Чтобы правильно использовать функцию ASTROTRACER, сначала нужно произвести ряд определенных настроек. Детальную информацию о них Вы найдете в руководстве по эксплуатации модуля O-GPS.

Интервальная видеосъемка с разрешением 4K

Фиксируйте, объединяйте, просматривайте постоянно изменяющиеся объекты в высоком разрешении.

Режим интервальной видеосъемки камеры PENTAX KF позволяет делать стоп-кадры медленно меняющегося объекта через определенные интервалы времени, а затем объединять их в единый видеофайл с разрешением 4К (3840 x 2160 пикселей), а также проигрывать их в ускоренном режиме на экране.

Режим съемки видео Star Stream: Создавайте фантастические клипы со следами падающих звезд

Этот режим позволяет Вам создать эффект оставляющих следы звезд или источников света при видеосъемке с разрешением 4К. Используя функции постепенного появления и затухания, Вы сможете создавать потрясающие эффектные видео.

Функция передачи данных по Wi-Fi: Для простой передачи снимков на смартфон

Камера PENTAX KF снабжена рядом функций беспроводной передачи данных (Wi-Fi)* с камеры на мобильные устройства, такие как планшеты и смартфоны. Передав сделанные фотографии на мобильное устройство, Вы сможете просматривать их удаленно.

* Специальное приложение Image Sync предназначено для удаленного спуска затвора, а также для просмотра отснятых кадров на мобильном устройстве.

Снимайте, просматривайте и делитесь фотографиями при помощи приложения Image Sync

Установив на мобильное устройство фирменное приложение Image Sync*, Вы сможете вести съемку дистанционно. Например, можно управлять параметрами диафрагмы, скоростью спуска затвора, чувствительности ISO, а также контролировать спуск затвора непосредственно с мобильного устройства. Вы также можете загружать сделанные снимки на мобильное устройство, а затем делиться ими в социальных сетях.

* Приложение Image Sync доступно бесплатно на App Store (для iOS) и на Google Play™ (для Android™).