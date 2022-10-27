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Зеркальный фотоаппарат Pentax KF Body, черный
Зеркальный фотоаппарат Pentax KF Kit DA 18-55 WR, черный
Зеркальный фотоаппарат Pentax K-1 Mark II Body, черный
Зеркальный фотоаппарат Pentax K-3 Mark III Monochrome Body, черный
Зеркальный фотоаппарат Pentax K-3 Mark III Body, серебристый