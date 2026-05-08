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Цифровые зеркальные фотокамеры

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Body (без объектива) 11Kit (с объективом) 11Полнокадровые 8С поворотным экраном 4Для начинающих 8С высоким разрешением 22 слота для карт памяти 10Для блогеров 3Профессиональные 10Неполнокадровые (кроп) 14Встроенная стабилизация 5Монохромные 1

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