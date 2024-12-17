За классическим дизайном PENTAX K-3 Mark III скрывается полностью обновленная начинка. Большой и яркий видоискатель со 100% полем зрения и увеличением 1,05x позволяет фотографу полностью погрузиться в кадр. Новейший 25-мегапиксельный сенсор BSI CMOS в сочетании с механизмом обработки изображений последнего поколения и ускорителем обработки сигнала обеспечивает превосходное качество изображения с исключительно высокой светочувствительностью до ISO 1,600,000.

Благодаря дополнительным техническим возможностям, таким как новая система автофокусировки SAFOX 13, внутрикамерный стабилизатор изображения (IBIS) и высокая скорость съемки до 12 кадров в секунду, камера PENTAX K-3 Mark III демонстрирует то, что традиционная фотография и инновационные фотоаппараты – не взаимоисключающие понятия. Кроме того, эргономичный дизайн корпуса и элементы управления оптимизированы для разных размеров рук и длины пальцев. Высокопрочный магниевый корпус и многочисленные уплотнения обеспечивают надежность, погодозащищенность и морозоустойчивость, характерные для PENTAX, чтобы фотографы могли наслаждаться любимым занятием в любых погодных условиях.

Большой оптический видоискатель с приблизительно 100% покрытием кадра

PENTAX K-3 Mark III оснащен оптическим видоискателем с приблизительно 100% покрытием кадра и увеличением 1.05x. Разработанная специально для данной модели призма из стекла с высоким коэффициентом преломления, уменьшающим светопотери, обеспечивает большое поле зрения (эквивалентное 35мм) без потери в выносе зрачка, что позволяет комфортно пользоваться оптическим видоискателем долгое время без напряжения глаз. Сочетание оптических элементов, корректирующих дисторсию, покрытий поверхности призмы и просветления, нанесенного на все элементы оптической схемы, обеспечивает четкое и реалистичное изображение без искажений. Уровень яркости изображения увеличен на 10% по сравнению с видоискателем предшественника PENTAX K-3 II. Фокусировочный экран Natural-Bright-Matte III облегчает процесс фокусировки в ручном режиме и кадрирования с реалистичным отображением эффекта боке в кадре. Помимо этого, на прозрачном информационном дисплее удобно размещены все необходимые данные. С большим оптическим видоискателем в поле зрения фотографа есть все для поиска идеальной композиции без необходимости отвлекаться от взгляда в видоискатель в самый ответственный момент.

Новый сенсор с обратной засветкой BSI с разрешением 25.73 Мп с максимальным уровнем чувствительности ISO 1,600,000

PENTAX K-3 Mark III– первая камера PENTAX, оснащенная сенсором с обратной засветкой BSI. В сочетании с новейшей системой обработки изображения: высокопроизводительным процессором PRIME V и отдельным новым модулем высокоскоростной обработки изображения, электроника камеры обеспечивает исключительное качество картинки. В сочетании с отсутствием сглаживающего (AA) фильтра, это увеличивает способность сенсора захватывать реалистичные изображения с богатой градацией цвета и текстур. Благодаря новым уровням вычислительной мощности и алгоритмам обработки сигнала значительно увеличился динамический диапазон и до минимума снизился уровень цветовых шумов, появляющихся при съемке на низких и повышенных значениях ISO. PENTAX K-3 Mark III гарантирует изображения высокого разрешения без артефактов и зернистости даже при съемке на сверхвысоких значениях ISO до 1,600,000.

Фирменная технология ShakeReduction II (IBIS)

15 лет назад компания PENTAX первой установила фирменную электромагнитную систему стабилизации Shake Reduction на модель K100 – в те времена система не получила широкого распространения среди фотопроизводителей. В наши дни, системы стабилизации (IBIS) камер по своему исключительному уровню технического воплощения достигают уровня произведений искусства и без них не обходится ни одна высококлассная фотокамера. В PENTAX K-3 Mark III технология Shake Reduction выполняет несколько функций:

1. Механизм стабилизации матрицы с эффективностью 5.5 ступеней

Механизм Shake Reduction System компенсирует неизбежные в процессе съемки сотрясения камеры, что позволит вам получить максимально четкие изображения в сложных условиях, например, при использовании телеобъектива или при съемке на длинной выдержке в условиях недостаточной освещенности. Механизм компенсирует не только типичные при съемке с рук сотрясения корпуса фотоаппарата, но и горизонтальные и вертикальные сдвиги, часто случающиеся при макросъемке, а также эффекты покачивания. Shake Reduction System значительно расширяет возможности съемки с рук. Система стабилизации с эффективностью 5.5 ступеней работает вне зависимости от используемых объективов, а это значит, что вы можете использовать и огромное количество мануальных объективов с переходником M42.

2. Функция Pixel Shift

Технология сдвига сенсора для улучшения разрешения изображения впервые была применена у предшественника нового флагмана PENTAX K-3 Mark II. В PENTAX K-3 Mark III эта технология может использоваться при съемке с рук. В обычной системе Байера каждый пиксель получает информацию только об одном из трех цветов, составляющих изображение. С технологией Pixel Shift PENTAX K-3 Mark III позволяющей захватывать четыре кадра одной и той же сцены, каждый раз сдвигая сенсор на 1 пиксель, а затем соединять полученные кадры в одно изображение сверхвысокого разрешения формата RAW или JPEG. Инновационная система Pixel Shift Resolution позволяет полностью использовать каждый из 25.73 мегапикселей для создания сверхчетких изображений с реалистичной цветопередачей и низким уровнем шумов.

3. Фирменный оптико-механический сглаживающий фильтр для резких изображений

В процессе экспонирования происходят микроскопические колебания матрицы, выполняющие функцию классического сглаживающего фильтра и устраняющие появление муара в той же степени, что и обычный оптический сглаживающий (АА) фильтр матрицы. В зависимости от съемки вы можете регулировать уровень сглаживания или отключить его по своему усмотрению.

4. Автокоррекция линии горизонта и регулировка композиции

МеханизмIBISтакже позволяет использовать функцию регулировки композиции для безупречных снимков. Функция регулировки позволяет производить тончайшие сдвиги композиции за счет сдвига сенсора до 2°. Функция автокоррекции линии горизонта поворачивает сенсор для компенсации горизонтального поворота камеры, что очень удобно при ручной съемке. Возможна горизонтальная и вертикальная регулировка с максимальным углом компенсации до 1.5 мм, а также до 2° по оси вращения.

5. DRII (Dust Removal)

Механическая очистка сенсора камеры от пыли производится за счет специального интенсивного движения матрицы с частотой ультразвука. Функцию можно отключить и производить очистку матрицы вручную.

Высокоточный модуль автофокуса SAFOX13 с 101 датчиком

Новейший скоростной модуль автофокуса SAFOX13 был разработан специально для PENTAX K-3 Mark III и оснащен 101 датчиком автофокуса, 25 из которых крестообразные. Для увеличения надежности фокусировки на объекте при недостаточном освещении, три специальных датчика размещены в центре, максимальная чувствительность модуля автофокуса составляет – 4 EV. Впервые камера оснащена небольшим джойстиком, при помощи которого можно интуитивно выбрать индивидуальные точки фокусировки. Обновленный модуль автофокуса на основе 307 000 пиксельного RGB-Ir датчика с новым алгоритмом слежения за объектом на всем поле изображения обеспечивает высокую скорость и увеличивает точность работы фокусировки.

Фирменная система анализа сюжета

Уникальная система анализа сюжета PENTAXс использованием новейших технологий искусственного интеллекта. Real-time Scene Analysis System функционирует на основе 307 000 пиксельного RGB-lr датчика. Получая данные замера яркости от датчика, система оптимизирует параметры экспозиции и выбирает наиболее подходящие настройки для конкретного объекта съемки. К анализу сюжета применены последние достижения в области искусственного интеллекта, так называемый алгоритм глубокого изучения с обучением, что позволяет PENTAX K-3 Mark III более детально анализировать сюжет съемки для выбора оптимальных параметров экспозиции.

Фирменные технологии

- Фирменная технология управления экспозицией Hyper Operation System впервые была применена в фотокамере PENTAX Z-1 и совершенствовалась от модели к модели. Эта система позволяет более гибко управлять настройками выдержки и диафрагмы без необходимости изменений в программном режиме, как в предыдущих моделях. Также доступна функция управления чувствительностью ISO при помощи настраиваемого селектора функций.

- Еще одна разработка PENTAX – система функций быстрого действия Smart Function System позволяет вам назначить любые пять функций для мгновенного и простого доступа, который будет осуществляться при помощи дисков на передней панели. Информация о выбранных настройках размещена в видоискателе.

- Кроме того, десять различных кнопок управления предлагают дополнительную возможность настройки мгновенного доступа к часто используемым функциям.

- Режим съемки с высоким динамическим диапазоном HDR (High Dynamic Range) традиционно очень популярен среди пентаксистов. Итоговое изображение складывается из трех кадров и представляет собой высококонтрастное изображение со сбалансированной экспозицией.

Байонет PENTAX K – эталон для многих поколений поклонников PENTAX

PENTAX традиционно известен своей совместимостью с широким спектром оптики: превосходным парком оптики PENTAX (объективы с байонетами K- , KA- , KAF- , KAF2 - и KAF3), а также совместимостью с объективами с байонетом Kсторонних производителей с резьбовым креплением М42 (с адаптером), а также с байонетами 645 - и 67 (с адаптером).

Именно эти востребованные и используемые сокровища цифрового прошлого сегодня доставляют столько удовольствия многим фотографам. Информацию о фокусном расстоянии, необходимую для осуществления стабилизации изображения при съемке, теперь можно даже сохранить, а также записать в данные EXIF.

ЖК-монитор высокого разрешения с интуитивным cенсорным управлением

PENTAX K-3 Mark III – первая камера PENTAX, оснащенная специально созданным 3.2-дюймовым ЖК-монитором высокого разрешения (приблизительно 1 620 000 пикселей) с интуитивным сенсорным управлением и возможностью увеличения изображения во время съемки.

Новый монитор обладает конструкцией AirGapless (отсутствие воздушной прослойки между ЖК-панелью и защитным стеклом монитора), сокращающая переотражение, а также рассеивание света, за счет чего значительно улучшается видимость изображения на мониторе при съемке на открытом воздухе.

Под видоискателем находится сенсор, отключающий монитор, когда фотограф смотрит в видоискатель (функцию можно отключить). Это исключает влияние отражения света монитора на зрительное восприятие кадра. Функция красной подсветки дисплея NightVision, помогающей зрачкам фотографа не сужаться от света вновь, после того как глаза приспособились к темноте, например, при съемке в ночное время и астросъемке и быстро управлять яркостью монитора в зависимости от условий и места съемки.

Высокоскоростная серийная съемка – каждая секунда на счету

Усовершенствованная система затвора, независимые системы управления диафрагмой и подъемом зеркала обеспечивают быстроту и четкость отработки экспозиции. Сочетание нового процессора и высокой скорости обработки высокопроизводительным модулем изображения PENTAX K-3 Mark III демонстрирует ранее недостижимые скорости серийной съемки. PENTAX K-3 Mark III может делать непрерывные серии из 32 кадров в формате RAW со скоростью 12 кадров в секунду (или 90 снимков в формате JPEG при максимальном разрешении со скоростью 2.5 кадров в секунду). Затвор камеры будет отрабатывать самые короткие выдержки с заданной точностью как минимум до 300,000 срабатываний.

Запись видео в формате 4K

Прежде всего PENTAXK-3 Mark III была разработана как традиционная цифровая зеркальная камера для фотографии, но мы решили порадовать пентаксистов долгожданным форматом для видеосъемки 4K, который позволяет снимать высококачественное видео с разрешением 4K (3840 x2160 пикселей; частота кадров 30p/24p) или FullHD (1920 x1080 пикселей; частота кадров 60p/30p/24p) в стандарте сжатия H.264. Для качественной звукозаписи есть разъем для стереомикрофона и наушников. Один из слотов для SD карт поддерживает стандарт UHS-II для быстрой обработки данных с высокой частотой кадров или видеозаписи.

Традиционная надежность PENTAX – прочность, погодозащищенность и компактность

Одно из преимуществ формата APS-C – компактный размер. Особое внимание разработчики PENTAX уделили сочетанию компактности, малого веса и высокой надежности. Прочный корпус из магниевого сплава и погодозащищенная конструкция, выдерживающая низкие температуры до -10°C и оснащенная 95 уплотнительными прокладками, надежно защищают камеру от попадания пыли и влаги, что гарантирует безотказную работу в самых сложных погодных условиях.

Внутрикамерное редактирование и обработка RAW-файлов

PENTAX K-3 Mark III предлагает множество вариантов для внутрикамерной обработки фотографий и видео. Редактирование изображений при помощи различных фильтров, а также функция Custom Image, симулирующая разные виды плёнки, доступны для применения прямо в процессе съемки. Фильтры для обработки отснятых изображений и внутрикамерная конвертация RAW-файлов дополняют творческие возможности. Для видеосъемки доступны базовые возможности редактирования. Благодаря невероятному количеству творческих возможностей в PENTAX K-3 Mark III, для поиска собственного художественного стиля не обязательно наличие сложных сторонних программ для обработки изображений.

Дистанционная съемка, управление настройками камеры и скачивание изображений с приложением Image Sync

PENTAX K-3 Mark III может быть сопряжен с мобильными устройствами (смартфоны, планшеты) по Bluetooth® или Wi-Fi. Бесплатное фирменное приложение Image Sync для мобильных устройств позволяет вести удаленную съемку в формате LiveView, изменять настройки, а также переносить изображения на свои устройства и делиться ими в социальных сетях.