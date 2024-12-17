Непревзойденное качество изображения, даже при съемки на высоких значениях ISO

Сочетание высокопроизводительного процессора PRIME IV и нового графического ускорителя гарантирует высокую скорость обработки данных, а также значительно увеличивает эффективность работы системы шумоподавления, позволяя получать снимки высокого разрешения без артефактов и зернистости на значениях вплоть до ISO 819 200 в сравнении с предыдущим флагманом PENTAX K-1. Помимо этого, новая мощность обработки положительно влияет на качество картинки и позволяет получать резкие четкие фотографии с естественными и плавными свето-теневыми переходами на низких ISO.

Сочетание высокопроизводительного процессора PRIME IV и нового графического ускорителя гарантирует высокую скорость обработки данных. В дополнение к высокоэффективной системе шумоподавления, PENTAX K-1 Mark II оснащен инструментами Fine Sharpness и Extra Sharpness для повышения резкости и интеллектуальной системой замера экспозиции Real-Time Scene Analysis System с использованием технологий искусственного интеллекта. PENTAX K-1 Mark II эффективно компенсирует искажения, виньетирование, хроматические аберрации, возникающие из-за специфических особенностей объективов. Камера способна захватывать высококачественные изображения, одинаково четкие по всему полю. Она компенсирует даже эффект интерференционных полос во время обработки RAW-данных снимка. *Коррекция доступна в комбинации с объективами серий D FA-, DA-, DA L- и FA. Обращаем ваше внимание, что с некоторыми объективами этих серий эти функции могут не работать.

Непревзойденное качество изображения благодаря сенсору большого формата

35мм полноформатный CMOS-сенсор обеспечивает потрясающее качество изображения, которым славятся камеры серии К от PENTAX. Благодаря своему большому размеру и широкому шагу пикселя, эта матрица позволяет получать яркие, реалистичные изображения с богатой градацией цвета и минимумом шумов. С увеличением размера сенсора расширились возможности контроля глубины резкости и степени размытия заднего плана (боке). Отсутствие АА-фильтра обеспечивает максимальную детализацию изображения.

Уникальный механизм для оптической минимизации ложной цветопередачи и муара.

При необходимости контролировать появления муара и ложной цветопередачи в K-1 Mark II в процессе экспонирования механизм SR производит микроскопические колебания матрицы на субпиксельном уровне, эмулируя работу классического сглаживающего фильтра. Если при съемке нужно получить высокую степень четкости кадра, механизм можно просто отключить или настроить степень сглаживания. Это означает, что к каждой сцене или сюжету можно подобрать подходящую настройку сглаживающего фильтра.

Максимальная эффективность работы функции возможна на скорости 1/1000 секунды и ниже. Функция может не работать при использовании некоторых режимов съемки.

Фирменная технология Pixel Shift Resolution System II для получения изображений сверхвысокого разрешения

Система Pixel Shift Resolution II*, реализованная за счет специальной работы фирменной системы стабилизации изображения Shake Reduction (SR), позволяет сделать 4 снимка со сдвигом матрицы на 1 пиксель при каждом снимке, и получить итоговое изображение сверхвысокого разрешения и детализации. Cистема передает информацию обо всех цветах RGB-шкалы по каждому пикселю, за счет чего удается получать особенно красивую картинку с более реалистичной цветопередачей и более тонкой прорисовкой деталей. Эта система также позволяет снизить уровень цветовых шумов, появляющихся при повышенных значениях ISO, до минимума. Снимки, сделанные с использованием механизма Pixel Shift Resolution, сохраняются в формате RAW, их можно обрабатывать прямо с камеры, применяя различные параметры, в том числе и эффект Pixel Shift Resolution, для получения новых вариантов снимка.

* Коррекция перемещений объекта может быть недостаточно эффективной, если объект движется в различных направлениях и/или по определенной схеме. Функция не гарантирует одинаково эффективную коррекцию движений для всех объектов.

Dynamic Pixel Shift Resolution - новый режим детализированной съемки с рук

Новый режим съемки Dynamic Pixel Shift Resolution* позволяет использовать технологию Pixel Shift при съемке с рук. При съемке в режиме Dynamic Pixel Shift Resolution, технология позволяет сделать 4 снимка со сдвигом матрицы на 1 пиксель при каждом снимке, учитывая и корректируя неизбежные при съемке с рук сотрясения камеры, и получить итоговое изображение сверхвысокого разрешения и детализации**.

* Не рекомендуется использовать режим Dynamic Pixel Shift Resolution при использовании штатива.

** Полученные изображения в случаях существенных сотрясений камеры могут некорректно воспроизвестись на итоговом снимке.

Пятиосевая система стабилизации матрицы с эффективностью 5 ступеней

Оригинальный механизм стабилизации изображения PENTAX, основанный на сдвиге сенсора, был улучшен с тем, чтобы обеспечивать оптимальную компенсацию для всех объективов, используемых для съемки с рук. Система нового поколения SR II (Shake Reduction II) получила пятиосевой механизм, который компенсирует дрожания камеры не только в горизонтальной и вертикальной плоскостях* (часто наблюдается при макросъемке), но и сотрясения другого происхождения, с которыми трудно бороться только при помощи механизма стабилизации, встроенного в объектив. Устройство SR II отличается высокоточным управлением и начинает работать сразу после включения камеры. Этот механизм обеспечивает широкий диапазон компенсаций — 5 ступеней** — и позволяет расширить возможности ручной съемки.

* При съемке в режиме Live View этот механизм не компенсирует дрожания камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

** Измерено в соответствии со стандартами CIPA с использованием объектива HD PENTAX-D FA 28-105mm F3.5-5.6ED DC WR на фокусном расстоянии 105мм.

Высокоточная автоматическая экспозиция и фокусировка почти в полной темноте

При уровне освещенности в –3EV сложно различить объект съемки невооруженным взглядом, и тем более едва ли возможно точно сфокусироваться на нем в ручном режиме. Но даже при таких плохих условиях освещенности K-1 Mark II гарантирует высочайшую точность работы автофокуса и автоматической экспозиции.* Благодаря улучшенному алгоритму, время, которое механизму автофокуса требуется для фокусировки на выбранном плохо освещенном объекте значительно снижено. С сочетании с высочайшей разрешающей способностью это позволяет K-1 делать фотоснимки высочайшего качества даже в темноте.

* Показатели освещенности при ISO 100 с объективом 50mm F1.4; фокусировка при ISO 100,при комнатной температуре с 25 средними датчиками.

Поворотный 3,2" ЖК-монитор с функцией красной подсветки для съемки в темноте

Новая функция Outdoor View Setting позволяет пользователю выбрать нужный уровень яркости монитора одним нажатием кнопки. Например, можно осветлить экран при слепящем солнце или затемнить его для съемки при ночном свете звезд. Она также расширена функцией красной подсветки дисплея, помогающей зрачкам фотографа не сужаться от света вновь, после того как глаза приспособились к темноте, например, при съемке в ночное время и астросъемке.

Подсветка органов управления

Четыре вспомогательных источника света стратегически расположены по всему корпусу камеры: над верхней частью объективного крепления, перед ЖК-монитором, возле слота карты памяти и возле разъема для кабеля. Простым нажатием кнопки включения подсветки Вы сможете обеспечить себе удобную работу с объективом, легкую замену карт памяти, работу с кнопками управления, а также подключение и отключение кабеля в темноте. Это позволяет сделать более удобной и эффективной съемку ночных уличных сцен или работу при плохом освещении в помещении.

* Каждая LED-лампочка может включаться отдельно. По умолчанию все они настроены на режим «Выключено».

Надежная пылезащищенная и погодоустойчивая конструкция

Сочетание 87 заглушек корпуса и влагозащищенного опционального батарейного блока предотвращает проникновение влаги и пыли внутрь механизма. Вместе с объективом серий AW или WR камера К-1 Mark II представляет собой впечатляющую цифровую фотосистему, полностью защищенную от негативных воздействий внешней среды. * AW - All Weather (пыле- и влагозащитная конструкция), WR - Weather Resistant (более простая водозащищенная конструкция).

Механизм очистки от пыли DRII (Dust Removal II)

С помощью пьезоэлемента этот инновационный механизм воздействует сверхзвуковыми вибрациями на панель из оптического стекла, покрывающую матрицу. Это позволяет эффективно удалить все частички пыли, прилипшие к поверхности сенсора и избежать появления ненужных следов на захваченном изображении.

Bстроенный модуль GPS и электронный компас

K-1 Mark II оснащен встроенным GPS-модулем и электронным компасом, которые передают данные о положении камеры на ЖК-монитор. Эти функции позволяют добавлять Exif-данные к сохраненным снимкам, например, направление и время съемки (по координированному всемирному времени). Это особенно удобно в ситуациях, когда нужно немало времени для предварительной подготовки к съемке, например, при съемке восхода солнца или небесных тел.

ASTROTRACER - Легкое отслеживание и съемка небесных тел без использования экваториального телескопа

Используя все возможности модуля GPS, электронного компаса и механизма стабилизации изображения SR, К-1 Mark II делает возможным проведением астросъемки без помощи экваториального телескопа. Основываясь на данных о широте, полученных со спутников GPS, а также на других факторах, полученных со своих датчиков (например, направление камеры или ее горизонтальный/вертикальный наклон), К-1 Mark II рассчитывает перемещение небесных тел, а затем с высокой точностью синхронизирует перемещения небесного тела с перемещением сенсора. А поскольку камера способна захватывать звезды без эффекта полос даже при длительной выдержке, Вы сможете запечатлевать даже слабые звезды, обычно трудно различимые невооруженным глазом.

* Для стабилизации камеры рекомендуется использовать штатив. * Перед астросъемкой рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией. * ASTROTRACER нельзя использовать в некоторых режимах съемки, например, при съемке с заданными интервалами или композиционной съемке.