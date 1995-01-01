Аккумулятор Panasonic VW-VBT380E-K для видеокамер
Код товара:УТ-00017506
Артикул:VW-VBT380E-K
Товар не найден
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор высокой емкости Panasonic VW-VBT380E-K для ряда совместимых видеокамер. Емкость 3880 мАч, напряжение 3.6В (14 Вт*ч). Аккумулятора хватает приблизительно на 3 - 3.5 часа видеозаписи.
Аккумулятор совместим со следующими моделями видеокамер: Panasonic HC-V110EE, HC-V160EE, HC-V210EE, HC-V260EE, HC-V270EE, HC-V510EE, HC-V520EE, HC-V710EE, HC-V720MEE, HC-V760EE, HC-V770EE, HC-W570EE, HC-W580EE, HC-VX870EE, HC-VX980EE, HC-WX970EE, HC-VXF990.
(список может быть неполным, уточняйте совместимость в инструкции к вашей видеокамере)