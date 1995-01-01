Аккумулятор Panasonic DMW-BLK22E
Код товара:УТ-00048809
Артикул:DMW-BLK22E
Товар не найден
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для отдельных моделей Panasonic Lumix. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Поддерживает зарядку в отдельном зарядном устройстве DMW-BTC15 или внутри камеры, по USB.
Совместимые фотоаппараты:
- Panasonic Lumix S5
- Panasonic Lumix GH5
- Panasonic Lumix GH5S
- Panasonic Lumix G9
Оригинальное зарядное устройство камер GH5, GH5S и G9 несовместимо с данным аккумулятором по габаритам. Тем не менее, аккумулятор можно заряжать по USB внутри камеры.