Аккумулятор Panasonic DMW-BLK22E



Код товара: УТ-00048809 Артикул: DMW-BLK22E Код товара: УТ-00048809 Артикул: DMW-BLK22E Оригинальный литий-ионный аккумулятор для отдельных моделей Panasonic Lumix. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Поддерживает зарядку в отдельном зарядном устройстве DMW-BTC15 или внутри камеры, по USB. Товар не найден Задать вопрос Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор для отдельных моделей Panasonic Lumix. Емкость 2200 мАч, напряжение 7.2 В. Поддерживает зарядку в отдельном зарядном устройстве DMW-BTC15 или внутри камеры, по USB. Совместимые фотоаппараты: Panasonic Lumix S5

Panasonic Lumix GH5

GH5 Panasonic Lumix GH5S

GH5S Panasonic Lumix G9 Оригинальное зарядное устройство камер GH5, GH5S и G9 несовместимо с данным аккумулятором по габаритам. Тем не менее, аккумулятор можно заряжать по USB внутри камеры. Видео Наш обзор

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