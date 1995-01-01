Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Square Glass – первая камера, которая может использовать картриджи Instax двух форматов: Mini и Square – для переключения между ними достаточно просто заменить задник (в комплекте). Внешне камера одновременно напоминает крупноформатные фотоаппараты с мехами начала XX века и угловатые камеры Polaroid 1970-80-х годов. Стеклянный объектив из 2 линз обеспечивает достаточно хорошее качество изображения – на уровне моментальных камер Fujifilm или Polaroid.

Экспозиция автоматическая с возможностью ручной коррекции +/- 1 EV. Есть режим выдержки от руки (Bulb), который позволяет продлить экспозицию до 30 секунд, что открывает большие возможности для ночной съемки. Вспышку можно включать и выключать по желанию, для этого предусмотрена выделенная кнопка и индикатор. Есть возможность съемки с мультиэкспозицией, функция таймера и дистанционного спуска затвора. Фокусировка ручная, шкальная, 3 положения: 0.8 м, 1 - 2.5 м и бесконечность.

Pigalle Edition – это специальный выпуск в красном цвете корпуса. Камера названа в честь парижского района Пигаль, также известного как район красных фонарей. Там в свое время жили и творили такие художники как Анри де Тулуз-Лотре, Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог и многие другие.

Комплектация