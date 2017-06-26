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Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Square Glass New Black Combo

  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
  • LOMO'Instant Square New Black Combo
Код товара:УТ-00077528
Артикул:LI700BLACK
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Square Glass – первая камера, которая может использовать картриджи Instax двух форматов: Mini и Square – для переключения между ними достаточно просто заменить задник (в комплекте). Внешне камера одновременно напоминает крупноформатные фотоаппараты с мехами начала XX века и угловатые камеры Polaroid 1970-80-х годов. Стеклянный объектив из 2 линз обеспечивает достаточно хорошее качество изображения – на уровне моментальных камер Fujifilm или Polaroid.

Экспозиция автоматическая с возможностью ручной коррекции +/- 1 EV. Есть режим выдержки от руки (Bulb), который позволяет продлить экспозицию до 30 секунд, что открывает большие возможности для ночной съемки. Вспышку можно включать и выключать по желанию, для этого предусмотрена выделенная кнопка и индикатор. Есть возможность съемки с мультиэкспозицией, функция таймера и дистанционного спуска затвора. Фокусировка ручная, шкальная, 3 положения: 0.8 м, 1 - 2.5 м и бесконечность.

New Black Edition – обновленный дизайн камеры с добавлением серебристых элементов.

Комплектация

  • фотоаппарат LOMO'Instant Square New Black Edition
  • сменный задник для картриджей Instax Mini
  • «портретная» насадка (позволяет фокусироваться с расстояния 0.5 м, подходит для селфи)
  • насадка Splitzer для съемки с мультиэкспозицией
  • беспроводной пульт дистанционного спуска
  • набор цветных фильтров для вспышки
  • набор подставок и клипс для снимков