3 режима съемки, которые позволят вам наслаждаться художественной моментальной фотографией в любых условиях освещенности

Моментальная камера Lomo'Instant имеет режим автоматической вспышки, с которым вы можете снимать фантастические фотографии в любых условиях освещенности. Кроме того, вы можете выбирать один из двух ручных режимов, открывая все возможности для экспериментов со светом.

Автоматический режим с включенной вспышкой

Когда выбран этот режим, вы получаете идеально проэкспонированные фотографии в большинстве ситуаций съемки, при этом всегда срабатывает встроенная вспышка. Камера определит необходимую интенсивность импульса в соответствии с освещенностью объекта, так, чтобы фотография была правильно проэкспонирована. Значение диафрагмы при выборе автоматического режима - f/16, корректировка экспозиции осуществляется при помощи колеса компенсации экспозиции.

Ручной режим с включенной вспышкой

Этот режим идеально подходит для съемки внутри помещений. Вспышка включена, а вы можете выбирать между значением автоматической выдержки N в условиях нормальной освещенности на улице, либо режимом ручной выдержки B.

Ручной режим с выключенной вспышкой

Этот режим отлично подходит для длинных выдержек в темное время суток. Вспышка выключена, и вы можете выбирать между нормальной выдержкой N в дневное время при съемке на улице и режимом B для съемки ночью с длинной выдержкой.

Продвинутая система объективов

Снимайте тонны уникальных моментальных фотографий и раздвигайте границы собственного воображения с объективами Lomo'Instant! В камеру встроен широкоугольный объектив. Кроме того, дополнительные сменные насадки на объектив - фишай, портретный и насадка для съемок с близких расстояний включены в этот набор.

Широкоугольный объектив (встроенный)

Эквивалентное фокусное расстояние этого широкоугольного объектива - 27мм. Он включает в кадр больше, чем видит ваш глаз и позволяет снимать с расстояния 0,4м и более. Он идеален для спонтанных снимков различных объектов и персонажей, а также отличных селфи!

Объектив-насадка фишай

170° неподдельного восторга от забавной фишай-дисторсии кадра вам обеспечено!

Объектив-насадка для съемки портретов и пейзажей

Эквивалент фокусного расстояния 35мм, этот портретный объектив даст отличные результаты как на улице, так и внутри помещения. Стрит-фотография, портреты, пейзажи - все сюжеты и жанры подвластны моментальной камере с этой насадкой.

Объектив-насадка для съемки с близких расстояний

Ближайшее расстояние до объекта съемки с этой насадкой - 10-15 см. Это не совсем макро, но с Lomo’Instant Close-up Lens вы можете погрузиться в детали и рассмотреть нюансы.

Снимайте на дли-и-и-и-и-инных выдержках!

Нормальная выдержка N великолепно подойдет для съемки в условиях хорошей дневной освещенности, но режим B ручной выдержки позволит вам держать затвор открытым столько, сколько вы пожелаете. Рисуйте светом, снимайте ночной город, звездопад или сногсшибательные ночные пейзажи!

Снимайте безумные мультиэкспозиции

Lomo'Instant - одна из немногих на сегодняшний день моментальных камер, которая позволяет снимать многократные мультиэкспозиции. Это значит, что в одном кадре вы можете сделать столько наложений, сколько пожелаете!

Цветные фильтры

Разнообразные цвета вспышки теперь подвластны вам и в моментальной фотографии. Выбирайте, в какой цвет раскрасить вспышку - синий, красный, фиолетовый или желтый! Комбинируйте цвета при мультиэкспозиции, делайте атмосферу фотографии теплее или, наоборот, добавляйте леденящих душу оттенков!

Идеальный формат для моментальной фотографии

Камера снимает на самые популярные и доступные в мире кассеты с моментальной пленкой Fujifilm Instax Mini, известные приятными яркими цветами, высокой резкостью изображения и надежностью результата. Фотографии, которые вы получите сразу же после того, как нажали на спуск, будут размером с визитку, они с легкостью поместятся в ваш бумажник или визитницу и украсят любую стенку!

Зеркало для съемки автопортрета

Камера Lomo’Instant имеет небольшое выпуклое зеркальце, которое расположено рядом с объективом и служит для того, чтобы было проще снимать селфи.

Характеристики:

• Пленка: Fujifilm Instax Mini

• Формат кадра: 42мм x 64мм

• Скорость затвора: 1/125с и ручная выдержка

• Компенсация экспозиции: +2/-2

• Значения диафрагмы: f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

• Механизм извлечения фотографий: Автоматический

• Мультиэкспозиция: Да

• Ведущее число встроенной вспышки: 9 (m)

• Встроенная вспышка: Автоматическая электронная вспышка (с функцией регулировки силы импульса) и режим «Без вспышки»

• Батарейки: 4 x AAA (4 x 1.5V)

• Разъем для штатива: Да

• Разъем для спускового тросика: Да

• Фокусное расстояние объектива: 48мм (эквивалентно 27мм)

• Ближайшее расстояние до объекта: 0.4м

• Расстояния до объекта: 0.4м – 0.9м (при съемке с объективом для

близких расстояний) и 1м -бесконечность (встроенный объектив)

• Резьба для фильтров: 37мм

Комплектация:

• Камера Lomo’Instant с встроенным широкоугольным объективом

• Три дополнительных сменных объектива: фишай ("рыбий глаз"), портретный и макро-объектив

• Цветные фильтры

• Крышка объектива

• Карточки с техниками съемки

• Руководство по эксплуатации