Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Automat Bora Bora
Код товара:УТ-00015769
Артикул:LI150W
Товар не найден
Характеристики
Тип камерыАналоговая
Формат печатиInstax Mini (62х46 мм)
Ручная экспозицияесть (f/8 или f/22)
Замер экспозицииавтоматический
Экспокоррекция+/- 1 EV
Выдержка1/250 - 8 с., длительная от руки (до 30 с.)
Мультиэкспозицияесть
Питание2 элемента типа CR2
Объектив60 мм f/8 (35 мм в 35-мм эквиваленте)
Размер фотоизображенияразмер карточки: 54 х 86 мм, размер изображения: 46 х 62 мм
Автоспусккрышка объектива со встроенной кнопкой дистанционного спуска (ИК)
Ручная фокусировказональная фокусировка: 0.6 м, 1 - 2 м, бесконечность
АвтофокусНет
Размеры118.9 х 93.6 х 60 мм
Встроенная вспышкаЕсть
Внешняя вспышканет
Видоискательоптический
Дисплеймеханический счетчик кадров
Особые характеристикидиаметр для светофильтров 43 мм
Дата анонса2016 г
Комплектацияфотоаппарат, крышка объектива с кнопкой дистанционного спуска, цветные фильтры для вспышки (4 шт.), магнитные стикеры, подставки и клипсы для фотографий, инструкция
КомплектСтандартный
Описание
Особенности:
- 2 режима работы: Авто или Ручная выдержка (до 30 с.)
- Принудительное выключение вспышки
- Резьба для светофильтров 43 мм
- Полностью автоматическая выдержка от 1/250 до 8 с. (в режиме Авто)
- Простой режим зональной фокусировки, как на старом ЛК-А: близкая дистанция, средняя, бесконечность
- Мультиэкспозиция позволяет сделать на 1 карточку несколько кадров с наложением
- Дистанционный спуск затвора по ИК: пульт встроен в крышечку объектива
- Цветные фильтры для вспышки: раскрасьте сцену по-новому
- Компенсация экспозиции +/- 1 EV: для тех случаев, когда автоматический замер может ошибаться
- Штативное гнездо: надежная фиксация на штатив, монопод и любой другой держатель
- Совместимые аксессуары: широкоугольный конвертер, макролинза, фишай конвертер, насадка Splitzer