Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Automat Bora Bora

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Код товара: УТ-00015769 Артикул: LI150W Код товара: УТ-00015769 Артикул: LI150W Тип камеры Аналоговая Формат печати Instax Mini (62х46 мм) Ручная экспозиция есть (f/8 или f/22) Замер экспозиции автоматический Экспокоррекция +/- 1 EV Выдержка 1/250 - 8 с., длительная от руки (до 30 с.) Мультиэкспозиция есть Питание 2 элемента типа CR2 Объектив 60 мм f/8 (35 мм в 35-мм эквиваленте) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Формат печати Тип камеры Аналоговая Формат печати Instax Mini (62х46 мм) Управление эскпозицией Ручная экспозиция есть (f/8 или f/22) Замер экспозиции автоматический Экспокоррекция +/- 1 EV Выдержка 1/250 - 8 с., длительная от руки (до 30 с.) Мультиэкспозиция есть Источники питания Питание 2 элемента типа CR2 Объектив Объектив 60 мм f/8 (35 мм в 35-мм эквиваленте) Фотосъёмка Размер фотоизображения размер карточки: 54 х 86 мм, размер изображения: 46 х 62 мм Автоспуск крышка объектива со встроенной кнопкой дистанционного спуска (ИК) Фокусировка Ручная фокусировка зональная фокусировка: 0.6 м, 1 - 2 м, бесконечность Автофокус Нет Физические характеристики Размеры 118.9 х 93.6 х 60 мм Вспышка Встроенная вспышка Есть Внешняя вспышка нет Видоискатель и дисплей Видоискатель оптический Дисплей механический счетчик кадров Прочие особенности Особые характеристики диаметр для светофильтров 43 мм Дата анонса 2016 г Комплектация фотоаппарат, крышка объектива с кнопкой дистанционного спуска, цветные фильтры для вспышки (4 шт.), магнитные стикеры, подставки и клипсы для фотографий, инструкция Комплект Стандартный Описание Особенности: 2 режима работы: Авто или Ручная выдержка (до 30 с.)

Принудительное выключение вспышки

Резьба для светофильтров 43 мм

Полностью автоматическая выдержка от 1/250 до 8 с. (в режиме Авто)

Простой режим зональной фокусировки, как на старом ЛК-А: близкая дистанция, средняя, бесконечность

Мультиэкспозиция позволяет сделать на 1 карточку несколько кадров с наложением

Дистанционный спуск затвора по ИК: пульт встроен в крышечку объектива

Цветные фильтры для вспышки: раскрасьте сцену по-новому

Компенсация экспозиции +/- 1 EV: для тех случаев, когда автоматический замер может ошибаться

Штативное гнездо: надежная фиксация на штатив, монопод и любой другой держатель

Совместимые аксессуары: широкоугольный конвертер, макролинза, фишай конвертер, насадка Splitzer Видео Наш обзор

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