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Фотоаппарат моментальной печати Lomography LOMO'Instant Automat Bora Bora

  • LOMO'Instant Automat Bora Bora (белая)
  • LOMO'Instant Automat Bora Bora (белая)
  • LOMO'Instant Automat Bora Bora (белая)
Код товара:УТ-00015769
Артикул:LI150W
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Особенности:

  • 2 режима работы: Авто или Ручная выдержка (до 30 с.)
  • Принудительное выключение вспышки
  • Резьба для светофильтров 43 мм
  • Полностью автоматическая выдержка от 1/250 до 8 с. (в режиме Авто)
  • Простой режим зональной фокусировки, как на старом ЛК-А: близкая дистанция, средняя, бесконечность
  • Мультиэкспозиция позволяет сделать на 1 карточку несколько кадров с наложением
  • Дистанционный спуск затвора по ИК: пульт встроен в крышечку объектива
  • Цветные фильтры для вспышки: раскрасьте сцену по-новому
  • Компенсация экспозиции +/- 1 EV: для тех случаев, когда автоматический замер может ошибаться
  • Штативное гнездо: надежная фиксация на штатив, монопод и любой другой держатель
  • Совместимые аксессуары: широкоугольный конвертер, макролинза, фишай конвертер, насадка Splitzer