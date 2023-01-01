Фотокамера Lomography LOMO'Instant Automat Bora Bora (белая)
Код товара : УТ-00015769
Артикул : LI150W
18 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
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Описание
Особенности:
- 2 режима работы: Авто или Ручная выдержка (до 30 с.)
- Принудительное выключение вспышки
- Резьба для светофильтров 43 мм
- Полностью автоматическая выдержка от 1/250 до 8 с. (в режиме Авто)
- Простой режим зональной фокусировки, как на старом ЛК-А: близкая дистанция, средняя, бесконечность
- Мультиэкспозиция позволяет сделать на 1 карточку несколько кадров с наложением
- Дистанционный спуск затвора по ИК: пульт встроен в крышечку объектива
- Цветные фильтры для вспышки: раскрасьте сцену по-новому
- Компенсация экспозиции +/- 1 EV: для тех случаев, когда автоматический замер может ошибаться
- Штативное гнездо: надежная фиксация на штатив, монопод и любой другой держатель
- Совместимые аксессуары: широкоугольный конвертер, макролинза, фишай конвертер, насадка Splitzer