Камера LOMO'Instant Wide использует кассеты Fujifilm Instax Wide с большой площадью кадра. Эта камера обеспечивает владельцу гораздо большую свободу творчества в сравнении с оригинальными Fujifilm Instax Wide 210 или 300: режим съемки с длительной выдержкой (bulb), разъем PC Sync для синхронизации со внешними вспышками (включая студийные), режим мультиэкспозиции, режим фиксированной выдержки (1/30 с), а также большое количество интересных аксессуаров, в числе которых пульт дистанционного спуска, совмещенный с крышкой объектива.

Широкий кадр:

Кадр Instax Wide вмещает в два раза больше при одинаковой цене кассет.

Режимы съемки:

Выбирайте между автоматическим режимом (для обычной съемки), режимом длительной ручной выдержки (bulb, для съемки вечером и ночью), а также режимом фиксированной выдержки 1/30 с. для работы в студии. В автоматическом режиме возможно сделать фото темнее или светлее: экспокоррекция +/- 1 ступень.

Разъем PC Sync:

Используйте PC Sync для синхронизации с мощными внешними вспышками или целыми комплектами студийного оборудования.

Полный контроль над встроенной вспышкой:

Вы можете принудительно выключить вспышку, чтобы получить равномерно освещенный кадр. Используйте цветные желатиновые светофильтры для вспышки, чтобы получить разноцветные кадры.

Режим мультиэкспозиции:

Сделайте 2, 3 и более снимков на одном кадре для творческого совмещения изображения.

Дистанционная съемка и селфи:

Используйте небольшое зеркальце на передней панели для правильного кадрирования при съемке селфи с руки или пульт дистанционного спуска для группового автопортрета.

Аксессуары для объектива:

LOMO'Instant Wide использует несменный объектив, который можно дополнить широкоугольным адаптером (21 мм в 35-мм эквиваленте), макроадаптером (дистанция съемки от 0.1 м) или аксессуаром Splitzer (для мультиэкспозиций). Кстати, эти аксессуары уже включены в комплект Combo.