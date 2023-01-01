Чехол Leica ZEGNA Round Wallet, Vicuna
Код товара : УТ-00064161
Артикул : 98255
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Новый подход к переноске карт памяти и небольших аксессуаров. Поднимая гордость владеть и ощущать камеру Leica, как никогда раньше. PelleTessuta - это знак отличия, который придется по вкусу элегантному фотографу, заботящемуся о стиле. Эта кобура отражает новый подход к роскоши, осмотрительности, искусному ремеслу и качеству. Сумка была создана для сочетания с современным стилем, чтобы подчеркнуть дизайн камер Leica. Сумка легко сочетается с повседневным или роскошным стилем и позволяет легко использовать камеру.
Роскошь
Роскошная эстетика, уникальные ощущения, непревзойденное мастерство. Сделано в Италии.
Уникальное ремесленное производство
PelleTessuta - это уникальная техника плетения кожи, подобно шерсти. За каждой деталью следил сам Алессандро Сартори, один из самых признанных дизайнеров мужской моды.