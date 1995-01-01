Брелок Leica ZEGNA Keyring, Vicuna
Код товара:УТ-00064163
Артикул:98258
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараСувенир
Описание
Оригинальный брелок для ключей с логотипом Leica. Брелок был создан специально для Leica известным итальянским домом моды Zegna (Дзенья), произведен также в Италии. Логотип Leica выполнен из кожи PelleTessuta, кольцо для ключей и карабин – металлические. PelleTessuta – уникальная технология плетения кожи (ширина лент не больше 2.5 мм), которая применяется только брендом Zegna. Брелок станет замечательным сувениром для любого любителя камер Leica.