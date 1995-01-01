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Брелок Leica ZEGNA Keyring, Nero

  • ZEGNA Keyring, Nero
  • ZEGNA Keyring, Nero
  • ZEGNA Keyring, Nero
  • ZEGNA Keyring, Nero
  • ZEGNA Keyring, Nero
Код товара:УТ-00064162
Артикул:98256

Товар не найден

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Описание
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Описание

Оригинальный брелок для ключей с логотипом Leica. Брелок был создан специально для Leica известным итальянским домом моды Zegna (Дзенья), произведен также в Италии. Логотип Leica выполнен из кожи PelleTessuta, кольцо для ключей и карабин – металлические. PelleTessuta – уникальная технология плетения кожи (ширина лент не больше 2.5 мм), которая применяется только брендом Zegna. Брелок станет замечательным сувениром для любого любителя камер Leica.