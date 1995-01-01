Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для SL2, SL3

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Код товара: УТ-00064021 Артикул: 19624 Код товара: УТ-00064021 Артикул: 19624 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Защитные пленки / стекла Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Защитные пленки / стекла Описание Пленка для защиты экрана со стеклянной поверхностью с твердостью 7 соответствует стандарту ISO 15184 и обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, пленка значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью при ярком свете, без отвлекающих отражений. Комплект поставки: 1 Гибридная стеклянная пленка премиум-класса

1 Ткань из микрофибры Подходит для: Leica SL2, SL3 Видео Наш обзор

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