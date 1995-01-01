Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для SL2, SL3

  • Premium Hybrid Glass для SL2
  • Premium Hybrid Glass для SL2
  • Premium Hybrid Glass для SL2
Код товара:УТ-00064021
Артикул:19624

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Пленка для защиты экрана со стеклянной поверхностью с твердостью 7 соответствует стандарту ISO 15184 и обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, пленка значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью при ярком свете, без отвлекающих отражений.

Комплект поставки:

1 Гибридная стеклянная пленка премиум-класса
1 Ткань из микрофибры

Подходит для: Leica SL2, SL3