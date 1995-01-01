Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для SL2, SL3
Код товара:УТ-00064021
Артикул:19624
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЗащитные пленки / стекла
Описание
Пленка для защиты экрана со стеклянной поверхностью с твердостью 7 соответствует стандарту ISO 15184 и обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, пленка значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью при ярком свете, без отвлекающих отражений.
Комплект поставки:
1 Гибридная стеклянная пленка премиум-класса
1 Ткань из микрофибры
Подходит для: Leica SL2, SL3