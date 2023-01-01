Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для SL2
Код товара : УТ-00064021
Артикул : 19624
2 430 ₽
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Описание
Пленка для защиты экрана со стеклянной поверхностью с твердостью 7 соответствует стандарту ISO 15184 и обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, пленка значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью при ярком свете, без отвлекающих отражений.
Комплект поставки:
1 Гибридная стеклянная пленка премиум-класса
1 Ткань из микрофибры
Подходит для: Leica SL2