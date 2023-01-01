Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для CL, C-Lux, V-Lux 5, D-Lux 7
Код товара : УТ-00064020
Артикул : 19622
2 430 ₽
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Описание
Пленка для защиты экрана с твердостью поверхности H7 соответствует стандарту ISO 15184 и обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, благодаря многослойному просветляющему покрытию пленка значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью при ярком свете, без отвлекающих отражений.
Комплект поставки:
- 1 Гибридная стеклянная пленка премиум-класса
- 1 Ткань из микрофибры
Подходит для
- Leica CL
- Leica C-Lux
- Leica V-Lux 5
- Leica D-Lux 7