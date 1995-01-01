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Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для CL, C-Lux, V-Lux 5, D-Lux 7 / 8

  • Premium Hybrid Glass для CL, C-Lux, V-Lux 5, D-Lux 7
  • Premium Hybrid Glass для CL, C-Lux, V-Lux 5, D-Lux 7
  • Premium Hybrid Glass для CL, C-Lux, V-Lux 5, D-Lux 7
Код товара:УТ-00064020
Артикул:19622

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Пленка для защиты экрана с твердостью поверхности H7 соответствует стандарту ISO 15184 и обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, благодаря многослойному просветляющему покрытию пленка значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью при ярком свете, без отвлекающих отражений.

Комплект поставки:

  • 1 Гибридная стеклянная пленка премиум-класса
  • 1 Ткань из микрофибры

Подходит для

  • Leica CL
  • Leica C-Lux
  • Leica V-Lux 5
  • Leica D-Lux 7
  • Leica D-Lux 8