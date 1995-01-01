Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для CL, C-Lux, V-Lux 5, D-Lux 7 / 8
Код товара:УТ-00064020
Артикул:19622
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЗащитные пленки / стекла
Описание
Пленка для защиты экрана с твердостью поверхности H7 соответствует стандарту ISO 15184 и обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, благодаря многослойному просветляющему покрытию пленка значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью при ярком свете, без отвлекающих отражений.
Комплект поставки:
- 1 Гибридная стеклянная пленка премиум-класса
- 1 Ткань из микрофибры
Подходит для
- Leica CL
- Leica C-Lux
- Leica V-Lux 5
- Leica D-Lux 7
- Leica D-Lux 8