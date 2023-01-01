Защитное покрытие экрана обеспечивает эффективную защиту дисплея камеры от царапин и загрязнений. Оно также значительно уменьшает блики и обеспечивает высококонтрастное отображение изображений даже при ярком свете. Результат: максимальная защита без отвлекающих бликов.