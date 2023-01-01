Защитная пленка Leica для камеры Leica CL
Код товара : УТ-00064282
Артикул : 19528
2 125 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Защитное покрытие экрана обеспечивает эффективную защиту дисплея камеры от царапин и загрязнений. Оно также значительно уменьшает блики и обеспечивает высококонтрастное отображение изображений даже при ярком свете. Результат: максимальная защита без отвлекающих бликов.