Защитное стекло Leica Premium Hybrid Glass для M10, Q2, Q3
Код товара:УТ-00046437
Артикул:19623
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараЗащитные пленки / стекла
Описание
Защитное стекло с твердостью поверхности H7 (измерение в соответствии со стандартом ISO 15184) обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, благодаря многослойному просветляющему покрытию стекло значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью, без отвлекающих отражений, даже при ярком свете.
Комплект поставки:
- Защитное стекло
- Салфетка из микрофибры
Совместимо с камерами:
- Leica M10, M10-P, M10-R
- Leica Q2, Q2 Monochrom, Q3
- Leica SL (Typ 601), SL3-S