Защитная пленка с твердостью поверхности 7H (согласно стандарту ISO 15184) обеспечивает надежную защиту дисплея от грязи и царапин. Кроме того, пленка значительно снижает уровень бликов и позволяет сохранить высокую четкость и контрастность изображения даже при ярком свете – благодаря специальной многослойной структуре, как у просветляющего покрытия оптики. Совместима с камерами Leica M10, M10-P, M10 Monochrom, SL, Q2.