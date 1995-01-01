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Защитное стекло Leica Premium Hybrid Glass для M10, Q2, Q3

  • Premium Hybrid Glass для M10, SL, Q2
  • Premium Hybrid Glass для M10, Q2, Q3
  • Premium Hybrid Glass для M10, SL, Q2
  • Premium Hybrid Glass для M10, Q2, Q3
  • Premium Hybrid Glass для M10, SL, Q2
Код товара:УТ-00046437
Артикул:19623

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Защитное стекло с твердостью поверхности H7 (измерение в соответствии со стандартом ISO 15184) обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, благодаря многослойному просветляющему покрытию стекло значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью, без отвлекающих отражений, даже при ярком свете.

Комплект поставки:

  • Защитное стекло
  • Салфетка из микрофибры

Совместимо с камерами:

  • Leica M10, M10-P, M10-R
  • Leica Q2, Q2 Monochrom, Q3
  • Leica SL (Typ 601), SL3-S