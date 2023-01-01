Защитная пленка Leica Premium Hybrid Glass для M10, SL, Q2
Код товара : УТ-00046437
Артикул : 19623
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Защитная пленка с твердостью поверхности 7H (согласно стандарту ISO 15184) обеспечивает надежную защиту дисплея от грязи и царапин. Кроме того, пленка значительно снижает уровень бликов и позволяет сохранить высокую четкость и контрастность изображения даже при ярком свете – благодаря специальной многослойной структуре, как у просветляющего покрытия оптики. Совместима с камерами Leica M10, M10-P, M10 Monochrom, SL, Q2.
Комплект поставки: защитная пленка - 1 шт.; салфетка из микрофибры - 1 шт.