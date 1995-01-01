Защитное стекло Leica Premium Hybrid Glass для M10, Q2, Q3

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Код товара: УТ-00046437 Артикул: 19623 Код товара: УТ-00046437 Артикул: 19623 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Защитные пленки / стекла Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Защитные пленки / стекла Описание Защитное стекло с твердостью поверхности H7 (измерение в соответствии со стандартом ISO 15184) обеспечивает эффективную защиту от царапин и грязи на дисплее камеры. Кроме того, благодаря многослойному просветляющему покрытию стекло значительно уменьшает блики и позволяет просматривать снимки с высокой контрастностью и четкостью, без отвлекающих отражений, даже при ярком свете. Комплект поставки: Защитное стекло

Салфетка из микрофибры Совместимо с камерами: Leica M10, M10-P, M10-R

Leica Q2, Q2 Monochrom, Q3

Leica SL (Typ 601), SL3-S Видео Наш обзор

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