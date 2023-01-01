Задняя крышка для объективов с байонетом Leica L-Mount (цифровые камеры Leica серий SL, TL, CL). Защищает задний элемент объектива от царапин, предотвращает попадание пыли и грязи внутрь оптики при переноске или хранении отдельно от камеры. Материал: пластик.