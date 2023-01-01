Задняя крышка Leica для объективов SL (L-Mount)
Код товара : УТ-00039516
Артикул : 16064
2 840 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Leica 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
Задняя крышка для объективов с байонетом Leica L-Mount (цифровые камеры Leica серий SL, TL, CL). Защищает задний элемент объектива от царапин, предотвращает попадание пыли и грязи внутрь оптики при переноске или хранении отдельно от камеры. Материал: пластик.