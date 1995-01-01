Кабель Leica USB-Кабель S 5m S2, S (Typ 006)



Код товара: УТ-00063933 Артикул: 16014 Код товара: УТ-00063933 Артикул: 16014 Область применения Подключение Тип аксессуара USB кабель Разъем кабеля Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Подключение Тип аксессуара USB кабель Прочие характеристики Разъем кабеля Другое Описание Кабель SuperSpeed Lemo-USB 3.0 обеспечивает чрезвычайно стабильное соединение между камерой и компьютером для надежной передачи данных на высокой скорости. Его длина составляет 5 метров с дополнительной опцией удлинения. Видео Наш обзор

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