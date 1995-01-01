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Кабель Leica USB-Кабель S 5m S2, S (Typ 006)

Код товара:УТ-00063933
Артикул:16014

Товар не найден

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Описание

Кабель SuperSpeed Lemo-USB 3.0 обеспечивает чрезвычайно стабильное соединение между камерой и компьютером для надежной передачи данных на высокой скорости. Его длина составляет 5 метров с дополнительной опцией удлинения.