Кабель SuperSpeed Lemo-USB 3.0 обеспечивает чрезвычайно стабильное соединение между камерой и компьютером для надежной передачи данных на высокой скорости. Его длина составляет 5 метров с дополнительной опцией удлинения.
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