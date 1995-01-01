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Сумка Leica Andrea C-LUX, кожа, красный

  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
  • Andrea C-LUX, кожа, красный
Код товара:УТ-00063972
Артикул:18863

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элегантная сумка из гладкой воловьей кожи имеет практичный открытый карман для безопасного и надежного хранения камеры Leica C-Lux. Этот карман при необходимости можно сложить, чтобы получить больше места внутри сумки. Ваш смартфон может безопасно храниться в кармане на задней стороне. Благодаря съемному регулируемому ремню для переноски из высококачественной ткани, данную сумку можно использовать не только как наплечную сумку, но и как ручную, либо для ношения необходимых принадлежностей в повседневной сумке.