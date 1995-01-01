Элегантная сумка из гладкой воловьей кожи имеет практичный открытый карман для безопасного и надежного хранения камеры Leica C-Lux. Этот карман при необходимости можно сложить, чтобы получить больше места внутри сумки. Ваш смартфон может безопасно храниться в кармане на задней стороне. Благодаря съемному регулируемому ремню для переноски из высококачественной ткани, данную сумку можно использовать не только как наплечную сумку, но и как ручную, либо для ношения необходимых принадлежностей в повседневной сумке.