Спусковой тросик Leica S
Код товара : УТ-00063938
Артикул : 16029
7 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Кабель спуска затвора камеры Leica S обеспечивает съемку без вибрации, например для съемки с длительной экспозицией или в режиме HDR. Кроме того, блокировка спуска затвора предлагает идеальную поддержку выдержки от руки.