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Штативная головка Leica 18, малая, серебристая

  • 18, малая, серебристая
  • 18, малая, серебристая
  • 18, малая, серебристая
  • 18, малая, серебристая
  • 18, малая, серебристая
  • 18, малая, серебристая
  • 18, малая, серебристая
Код товара:УТ-00063893
Артикул:14108

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шаровая головка Leica серии 18 сочетает наш традиционный вид с традиционными ценностями, неподвластными времени, такими как компактность и надежность, что делает ее уникальной. Шаровые головки выпускаются в двух размерах и двух цветах и выдерживают максимальную нагрузку до 7 кг, а потому превосходно подходят для камер различных типов. Вес малой версии составляет лишь 230 грамм, большая версия весит 250 грамм. Превосходное качество изготовления в сочетании с высококлассными материалами, такими как латунь, сталь и алюминий, дают фотографу возможность ощутить качество.

  • Можно комбинировать со всеми камерами
  • Сделано из высококачественных материалов
  • Максимальная нагрузка до 7 кг