Дополнительная рукоятка позволяет фотографу держать камеру одной рукой и обеспечивает более надежный захват и устойчивость камеры. Рукоятку можно использовать с петлей для пальцев, аналогичной петле, используемой с камерой Leica M. Петли для пальцев выпускаются в трех размерах.