Рукоятка Leica для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
Код товара : УТ-00063954
Артикул : 18766
9 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Дополнительная рукоятка позволяет фотографу держать камеру одной рукой и обеспечивает более надежный захват и устойчивость камеры. Рукоятку можно использовать с петлей для пальцев, аналогичной петле, используемой с камерой Leica M. Петли для пальцев выпускаются в трех размерах.