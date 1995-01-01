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Рукоятка Leica для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)

  • для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
  • для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
  • для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
  • для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
  • для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
  • для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
  • для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)
Код товара:УТ-00063954
Артикул:18766

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Дополнительная рукоятка позволяет фотографу держать камеру одной рукой и обеспечивает более надежный захват и устойчивость камеры. Рукоятку можно использовать с петлей для пальцев, аналогичной петле, используемой с камерой Leica M. Петли для пальцев выпускаются в трех размерах.