Рукоятка Leica для X Vario (Typ 107) и X (Typ 113)

<









>





Код товара: УТ-00063954 Артикул: 18766 Код товара: УТ-00063954 Артикул: 18766 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Описание Дополнительная рукоятка позволяет фотографу держать камеру одной рукой и обеспечивает более надежный захват и устойчивость камеры. Рукоятку можно использовать с петлей для пальцев, аналогичной петле, используемой с камерой Leica M. Петли для пальцев выпускаются в трех размерах. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.