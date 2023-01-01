Брелок для ключей Leica Rope Key Chain, черный
Код товара : УТ-00064025
Артикул : 19650
3 080 ₽
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Описание
Оригинальный брелок для ключей с логотипом Leica. Изготовлен вручную из высококачественной, износостойкой альпинистской веревки и натуральной итальянской кожи растительного дубления. Небольшой и стильный сувенир для ценителей бренда.