Ремень COOPH плечевой двойной, 100 см, красный
Код товара : УТ-00063980
Артикул : 18881
10 130 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Ремень, созданный компанией COOPH, прочен и надежен для всех ваших фотографических приключений. Ремешок изготовлен из веревки, его заплетенная вручную конструкция позволяет носить фотоаппарат с комфортом.