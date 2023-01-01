Петля Leica для рукоятки, размер S
Код товара : УТ-00063921
Артикул : 14646
8 510 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Еще большей устойчивости можно добиться, установив на рукоятке петли для пальцев. Поэтому камеру будет удобно использовать для съемки одной рукой. Петли доступны в трех размерах.
- Эргономичная петля для пальца для съемки одной рукой
- Повышенная стабильность и надежность
- Доступно три размера