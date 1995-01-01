Петля Leica для рукоятки, размер S

<







>



Код товара: УТ-00063921 Артикул: 14646 Код товара: УТ-00063921 Артикул: 14646 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Описание Еще большей устойчивости можно добиться, установив на рукоятке петли для пальцев. Поэтому камеру будет удобно использовать для съемки одной рукой. Петли доступны в трех размерах. Эргономичная петля для пальца для съемки одной рукой

Повышенная стабильность и надежность

Доступно три размера Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.