Еще большей устойчивости можно добиться, установив на рукоятке петли для пальцев. Поэтому камеру будет удобно использовать для съемки одной рукой. Петли доступны в трех размерах.
Эргономичная петля для пальца для съемки одной рукой
Повышенная стабильность и надежность
Доступно три размера
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