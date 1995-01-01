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Петля Leica для рукоятки, размер S

  • для рукоятки, размер S
  • для рукоятки, размер S
  • для рукоятки, размер S
  • для рукоятки, размер S
  • для рукоятки, размер S
Код товара:УТ-00063921
Артикул:14646

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Еще большей устойчивости можно добиться, установив на рукоятке петли для пальцев. Поэтому камеру будет удобно использовать для съемки одной рукой. Петли доступны в трех размерах.

  • Эргономичная петля для пальца для съемки одной рукой
  • Повышенная стабильность и надежность
  • Доступно три размера