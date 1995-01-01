Адаптер Leica R на камеры 4/3
Код товара:УТ-00063952
Артикул:18628-L
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаLeica R
Камера, система4/3
Описание
Этот адаптер для объективов Leica для объективов Leica R позволяет фотографам использовать известные объективы R System на камерах системы 4/3, включая Leica Digilux 3. С помощью этого адаптера не происходит передачи информации или функций между объективом и камерой, а измерение экспозиции производится с рабочей диафрагмой, тем самым требуется ручное управление экспозицией.
Обратите внимание: для камер Micro 4/3 вам дополнительно потребуется переходник с 4/3 на Micro 4/3.