Этот адаптер для объективов Leica для объективов Leica R с системным креплением 4/3 позволяет фотографам использовать известные объективы R System на камерах системы 4/3, включая Leica Digilux 3. С помощью этого адаптера не происходит передачи информации или функций между объективом и камерой, а измерение экспозиции производится с рабочей диафрагмой, тем самым требуется ручное управление экспозицией.