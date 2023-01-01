Переходник для объективов Leica R на камеры 4/3
Код товара : УТ-00063952
Артикул : 18628
18 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Этот адаптер для объективов Leica для объективов Leica R с системным креплением 4/3 позволяет фотографам использовать известные объективы R System на камерах системы 4/3, включая Leica Digilux 3. С помощью этого адаптера не происходит передачи информации или функций между объективом и камерой, а измерение экспозиции производится с рабочей диафрагмой, тем самым требуется ручное управление экспозицией.