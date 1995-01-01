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Адаптер Leica R на камеры 4/3

  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
  • R на камеры 4/3
Код товара:УТ-00063952
Артикул:18628-L

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Этот адаптер для объективов Leica для объективов Leica R позволяет фотографам использовать известные объективы R System на камерах системы 4/3, включая Leica Digilux 3. С помощью этого адаптера не происходит передачи информации или функций между объективом и камерой, а измерение экспозиции производится с рабочей диафрагмой, тем самым требуется ручное управление экспозицией.

Обратите внимание: для камер Micro 4/3 вам дополнительно потребуется переходник с 4/3 на Micro 4/3.