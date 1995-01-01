Разблокируйте режим Leica. Эстетика фотографий Leica так же легендарна, как эргономика и дизайн камер, которые их создают. С помощью Leica LUX Grip вы поднимете на новый уровень свой навык фотографирования на iPhone. Делайте снимки, которые завораживают. Выражайте эмоции, которые остаются в памяти.

Творческое видение в ваших руках

Как получить идеальный опыт фотосъемки с помощью iPhone? Правильный баланс, точный момент срабатывания затвора и уверенность при компоновке изображения. Рукоятка Leica LUX Grip обеспечивает именно это. С ней вы управляете своим iPhone как настоящей камерой. Независимо от того, делаете ли вы спонтанные снимки повседневной жизни, снимаете ли живописные пейзажи или сложные натюрморты, интуитивно понятное управление означает, что вы всегда полностью контролируете ситуацию.

Управление с ощущением настоящей камеры

Рукоятка LUX Grip переносит философию дизайна Leica в мир iPhone. В то время как двухступенчатая кнопка спуска затвора работает очень точно, удобный передний диск настроек и две свободно назначаемые кнопки FN открывают безграничные возможности для творческой съемки. Конструкция сделана с запасом на будущее: рукоятка будет работать со всеми iPhone, совместимыми с магнитным креплением MagSafe. А благодаря порту USB-C она полностью зарядится и будет готова к следующим 1000 снимкам всего за два часа. Стандартное резьбовое гнездо 1/4" дает возможность устанавливать телефон на штатив для съемки с длительными выдержками.

Легендарные снимки с приложением Leica LUX

Приложение Leica LUX возвращает то, чего так долго не хватало в фотографии на iPhone: истинную творческую свободу. Разработанное внутри компании Leica ПО имитирует рисунок культовых объективов Leica с беспрецедентной точностью. Благодаря полному контролю над экспозицией, ISO и выдержкой, а также уникальным эффектам Leica Looks, все необходимое для создания великолепных снимков находится у вас в руках.

Зарегистрируйте свою рукоятку и получите Pro версию Leica LUX на 1 год

При регистрации рукоятки в вашей учетной записи Leica вы получите бесплатную 12-месячную подписку на PRO-версию приложения Leica LUX, которая идеально сочетается с рукояткой. Это предложение доступно только при регистрации рукоятки Leica LUX.

Возможны региональные ограничения.

Примечания:

Leica LUX предлагается в рамках так называемой модели «Freemium»: бесплатная версия Leica LUX включает доступ к автоматическому режиму фотосъемки и режиму приоритета диафрагмы, из объективов доступна эмуляция Leica Summilux-M 28 mm f/1.4 ASPH. Из фильтров – 5 Leica Looks. Leica LUX Pro дополнительно предоставляет доступ к полностью ручному управлению экспозицией, фокусировкой и балансом белого, а также к полному (и постоянно расширяющемуся) набору Leica Looks и пяти объективов Leica. Набор функций постоянно расширяется с обновлениями.

Leica LUX Grip не рекомендуется использовать со стандартным приложением «Камера» iPhonе: в этом случае будет действовать только спусковая кнопка, причем без режима полунажатия. Рукоятка несовместима с телефонами на базе Android, поскольку для них не выпускается приложение Leica LUX. Наилучшие результаты обеспечиваются с iPhone 14 и более новыми моделями.

Характеристики