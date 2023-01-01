Крышка объектива Leica S E72
Код товара : УТ-00063935
Артикул : 16018
3 160 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Обеспечивает защиту линз от грязи и легких механических повреждений. Фиксация пружинная. Материал: пластик. Крышка подходит для следующих объективов S: Leica APO-Macro-Summarit-S 120 мм, f/2.5 (CS), Leica APO-Elmar-S 180 мм, f/3.5 (CS)