Обеспечивает защиту линз от грязи и легких механических повреждений. Фиксация пружинная. Материал: пластик. Крышка подходит для следующих объективов S: Leica APO-Macro-Summarit-S 120 мм, f/2.5 (CS), Leica APO-Elmar-S 180 мм, f/3.5 (CS)