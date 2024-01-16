Микрофон Leica накамерный, с держателем

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Код товара: УТ-00063919 Артикул: 14634 Код товара: УТ-00063919 Артикул: 14634 Направленность Двунаправленный (X/Y) Запись звука Стерео Тип микрофона Стерео микрофон Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Направленность Двунаправленный (X/Y) Запись звука Стерео Тип микрофона Стерео микрофон Описание Комплект микрофонного адаптер Leica состоит из адаптера и стереофонического микрофона. Он доступен как аксессуар для функции видеосъемки в формате 1080p Full HD в камерах Leica M (тип 240), Leica M-P (тип 240) и Leica M Монохром (тип 246) и просто вставляется в многофункциональный башмак. Доступно также подключение других микрофонов. Комплект состоит из адаптера и стереомикрофона

Подходит для многофункционального башмака

Совместим также с другими микрофонами Видео Наш обзор

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