Комплект микрофонного адаптер Leica состоит из адаптера и стереофонического микрофона. Он доступен как аксессуар для функции видеосъемки в формате 1080p Full HD в камерах Leica M (тип 240), Leica M-P (тип 240) и Leica M Монохром (тип 246) и просто вставляется в многофункциональный башмак. Доступно также подключение других микрофонов.