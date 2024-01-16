Микрофон Leica накамерный, с держателем
Код товара:УТ-00063919
Артикул:14634
Товар не найден
Характеристики
НаправленностьДвунаправленный (X/Y)
Запись звукаСтерео
Тип микрофонаСтерео микрофон
Описание
Комплект микрофонного адаптер Leica состоит из адаптера и стереофонического микрофона. Он доступен как аксессуар для функции видеосъемки в формате 1080p Full HD в камерах Leica M (тип 240), Leica M-P (тип 240) и Leica M Монохром (тип 246) и просто вставляется в многофункциональный башмак. Доступно также подключение других микрофонов.
- Комплект состоит из адаптера и стереомикрофона
- Подходит для многофункционального башмака
- Совместим также с другими микрофонами