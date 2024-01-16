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Микрофон Leica накамерный, с держателем

  • накамерный, с держателем
  • накамерный, с держателем
  • накамерный, с держателем
  • накамерный, с держателем
  • накамерный, с держателем
Код товара:УТ-00063919
Артикул:14634

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект микрофонного адаптер Leica состоит из адаптера и стереофонического микрофона. Он доступен как аксессуар для функции видеосъемки в формате 1080p Full HD в камерах Leica M (тип 240), Leica M-P (тип 240) и Leica M Монохром (тип 246) и просто вставляется в многофункциональный башмак. Доступно также подключение других микрофонов.

  • Комплект состоит из адаптера и стереомикрофона
  • Подходит для многофункционального башмака
  • Совместим также с другими микрофонами