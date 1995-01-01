Спусковая кнопка Leica «Снежинка», для системы M, черная
Код товара:УТ-00064136
Артикул:96747
Товар не найден
Характеристики
Область примененияУправление
Тип аксессуараСувенир
Описание
Оригинальная спусковая кнопка со снежинкой и логотипом Leica добавит немного новогоднего настроения. Устанавливается на дальномерные камеры семейства M, в резьбу для механического спускового тросика. Обеспечивает дополнительный подъем, увеличивает площадь обычной спусковой кнопки, украшает камеру. Также может крепиться на одежде или принадлежностях (ремень сумки, лямка рюкзака) – в декоративных целях.
Материал: латунь.