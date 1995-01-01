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Спусковая кнопка Leica «Снежинка», для системы M, черная

Код товара:УТ-00064136
Артикул:96747

Товар не найден

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Описание

Оригинальная спусковая кнопка со снежинкой и логотипом Leica добавит немного новогоднего настроения. Устанавливается на дальномерные камеры семейства M, в резьбу для механического спускового тросика. Обеспечивает дополнительный подъем, увеличивает площадь обычной спусковой кнопки, украшает камеру. Также может крепиться на одежде или принадлежностях (ремень сумки, лямка рюкзака) – в декоративных целях.

Материал: латунь.