Спусковая кнопка Leica "Santa", черный
Код товара : УТ-00064135
Артикул : 96746
5 200 ₽
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Оригинальная спусковая кнопка Leica с Санта Клаусом добавит немного новогоднего настроения. Устанавливается на дальномерные камеры семейства M, в резьбу для механического спускового тросика. Обеспечивает дополнительный подъем, увеличивает площадь обычной спусковой кнопки, украшает камеру. Также может крепиться на одежде или принадлежностях (ремень сумки, лямка рюкзака) – в декоративных целях.
Материал: латунь.