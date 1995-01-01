Спусковая кнопка Leica "Santa", черная

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Код товара: УТ-00064135 Артикул: 96746 Код товара: УТ-00064135 Артикул: 96746 Область применения Управление Тип аксессуара Сувенир Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Управление Тип аксессуара Сувенир Описание Оригинальная спусковая кнопка Leica с Санта Клаусом добавит немного новогоднего настроения. Устанавливается на дальномерные камеры семейства M, в резьбу для механического спускового тросика. Обеспечивает дополнительный подъем, увеличивает площадь обычной спусковой кнопки, украшает камеру. Также может крепиться на одежде или принадлежностях (ремень сумки, лямка рюкзака) – в декоративных целях. Материал: латунь. Видео Наш обзор

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