Спусковая кнопка Leica "Santa", черная
Код товара:УТ-00064135
Артикул:96746
Товар не найден
Характеристики
Область примененияУправление
Тип аксессуараСувенир
Описание
Оригинальная спусковая кнопка Leica с Санта Клаусом добавит немного новогоднего настроения. Устанавливается на дальномерные камеры семейства M, в резьбу для механического спускового тросика. Обеспечивает дополнительный подъем, увеличивает площадь обычной спусковой кнопки, украшает камеру. Также может крепиться на одежде или принадлежностях (ремень сумки, лямка рюкзака) – в декоративных целях.
Материал: латунь.