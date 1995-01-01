Кабель Leica USB-C to Lightning 1 метр



Код товара: УТ-00064051 Артикул: 24031 Код товара: УТ-00064051 Артикул: 24031 Область применения Подключение Тип аксессуара USB кабель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Подключение Тип аксессуара USB кабель Описание Высококачественный однометровый кабель обеспечивает прямое соединение между мобильными устройствами Apple, оснащенными портами Lightning, и MFi-сертифицированными камерами Leica. В результате отснятые изображения могут быть переданы в приложение Leica FOTOS. На устройствах iOS приложение автоматически активируется и соединяется с камерой, обеспечивая мгновенный доступ к снимкам. Обратите внимание: кабель Leica FOTOS не позволяет заряжать или синхронизировать устройство iOS. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.