Кабель Leica USB-C to Lightning 1 метр
Код товара : УТ-00064051
Артикул : 24031
2 840 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Высококачественный однометровый кабель обеспечивает прямое соединение между мобильными устройствами Apple, оснащенными портами Lightning, и MFi-сертифицированными камерами Leica. В результате отснятые изображения могут быть переданы в приложение Leica FOTOS. На устройствах iOS приложение автоматически активируется и соединяется с камерой, обеспечивая мгновенный доступ к снимкам. Обратите внимание: кабель Leica FOTOS не позволяет заряжать или синхронизировать устройство iOS.