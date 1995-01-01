Кабель Leica USB-C to Lightning 1 метр
Код товара:УТ-00064051
Артикул:24031
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПодключение
Тип аксессуараUSB кабель
Описание
Высококачественный однометровый кабель обеспечивает прямое соединение между мобильными устройствами Apple, оснащенными портами Lightning, и MFi-сертифицированными камерами Leica. В результате отснятые изображения могут быть переданы в приложение Leica FOTOS. На устройствах iOS приложение автоматически активируется и соединяется с камерой, обеспечивая мгновенный доступ к снимкам. Обратите внимание: кабель Leica FOTOS не позволяет заряжать или синхронизировать устройство iOS.