Высококачественный однометровый кабель обеспечивает прямое соединение между мобильными устройствами Apple, оснащенными портами Lightning, и MFi-сертифицированными камерами Leica. В результате отснятые изображения могут быть переданы в приложение Leica FOTOS. На устройствах iOS приложение автоматически активируется и соединяется с камерой, обеспечивая мгновенный доступ к снимкам. Обратите внимание: кабель Leica FOTOS не позволяет заряжать или синхронизировать устройство iOS.