Оригинальный кожаный чехол для камер Leica D-Lux (Typ 109). Мягкая натуральная кожа защищает корпус камеры от царапин и легких ударов, а кроме того - отлично впитывает пот, благодаря чему камера не выскальзывает из пальцев даже при длительной съемке в жаркий день. Ремешок не идет в комплекте, он продается отдельно.
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