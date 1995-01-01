Оригинальный кожаный чехол для камер Leica D-Lux (Typ 109). Мягкая натуральная кожа защищает корпус камеры от царапин и легких ударов, а кроме того - отлично впитывает пот, благодаря чему камера не выскальзывает из пальцев даже при длительной съемке в жаркий день. Ремешок не идет в комплекте, он продается отдельно.