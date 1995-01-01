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Кожаный чехол Leica для D-Lux (Typ 109), коричневый

  • для D-Lux (Typ 109), коричневый
  • для D-Lux (Typ 109), коричневый
  • для D-Lux (Typ 109), коричневый
Код товара:УТ-00007687
Артикул:18820

Товар не найден

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Описание
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Описание

Оригинальный кожаный чехол для камер Leica D-Lux (Typ 109). Мягкая натуральная кожа защищает корпус камеры от царапин и легких ударов, а кроме того - отлично впитывает пот, благодаря чему камера не выскальзывает из пальцев даже при длительной съемке в жаркий день. Ремешок не идет в комплекте, он продается отдельно.