Высококачественный чехол из синей кожи имеет идеальный стиль и обеспечивает оптимальную защиту камеры Leica C-Lux, где бы вы ни находились. Он поставляется в комплекте с соответствующим ремнем для переноски синего цвета. Сумка может использоваться, только если ремень для переноски не прикреплен к камере.
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