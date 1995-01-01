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Футляр Leica для C-LUX, кожа, синий

Код товара:УТ-00063960
Артикул:18846

Товар не найден

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Описание

Высококачественный чехол из синей кожи имеет идеальный стиль и обеспечивает оптимальную защиту камеры Leica C-Lux, где бы вы ни находились. Он поставляется в комплекте с соответствующим ремнем для переноски синего цвета. Сумка может использоваться, только если ремень для переноски не прикреплен к камере.