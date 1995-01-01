Оригинальный чехол из натуральной кожи для камеры Leica C-Lux. Поставляется в комплекте с ремешком такого же цвета. Стильно выглядит и надежно защищает камеру. Тисненый логотип Leica.
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