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Чехол Leica для C-LUX, кожа, красный

  • для C-LUX, кожа, красный
  • для C-LUX, кожа, красный
  • для C-LUX, кожа, красный
Код товара:УТ-00063961
Артикул:18847

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Оригинальный чехол из натуральной кожи для камеры Leica C-Lux. Поставляется в комплекте с ремешком такого же цвета. Стильно выглядит и надежно защищает камеру. Тисненый логотип Leica.