Этот фильтр предназначен для устранения розоватого, фиолетового, красноватого оттенка, которому могут подвергаться некоторые черные синтетические предметы при съемке в определенных условиях освещения, таких как лампы накаливания. Поскольку этот фильтр полностью прозрачен для видимого спектра света, он также может использоваться в качестве защитного, чтобы помочь защитить переднюю линзу вашего объектива.

Данный фильтр рекомендуется для камеры Leica M8, поскольку сенсор этой камеры не обладает 100% защитой от ИК излучения. Также может использоваться и с другими цифровыми камерами, которые прошли операцию удаления ИК фильтра. Использовать данный фильтр с пленочными камерами не рекомендуется.