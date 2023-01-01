Светофильтр Leica UV/IR для M 18mm f/3.8
Код товара : УТ-00063878
Артикул : 13422
Бесценно
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Этот фильтр предназначен для устранения розоватого, фиолетового, красноватого оттенка, которому могут подвергаться некоторые черные синтетические предметы при съемке в определенных условиях освещения, таких как лампы накаливания. Этот фильтр также может помочь защитить стекло в вашем объективе.