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Светофильтр Leica UV/IR для M 18mm f/3.8

  • UV/IR для M 18mm f/3.8
  • UV/IR для M 18mm f/3.8
  • UV/IR для M 18mm f/3.8
Код товара:УТ-00063878
Артикул:13422

Товар не найден

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Описание
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Описание

Этот фильтр предназначен для устранения розоватого, фиолетового, красноватого оттенка, которому могут подвергаться некоторые черные синтетические предметы при съемке в определенных условиях освещения, таких как лампы накаливания. Поскольку этот фильтр полностью прозрачен для видимого спектра света, он также может использоваться в качестве защитного, чтобы помочь защитить переднюю линзу вашего объектива.

Данный фильтр рекомендуется для камеры Leica M8, поскольку сенсор этой камеры не обладает 100% защитой от ИК излучения. Также может использоваться и с другими цифровыми камерами, которые прошли операцию удаления ИК фильтра. Использовать данный фильтр с пленочными камерами не рекомендуется.