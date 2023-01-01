Светофильтр Leica UVa II, серия VII, чёрный
Код товара : УТ-00063854
Артикул : 13044
Бесценно
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Характеристики
Характеристики
Страна производства
Япония
Описание
Фильтр UVa II защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время, новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров.