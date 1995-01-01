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Светофильтр Leica UVa II серия VII, чёрный

  • UVa II, серия VII, чёрный
  • UVa II, серия VII, чёрный
  • UVa II, серия VII, чёрный
  • UVa II, серия VII, чёрный
  • UVa II, серия VII, чёрный
Код товара:УТ-00063854
Артикул:13044

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фильтр UVa II защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время, новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров.

Фильтры Leica серии VII устанавливаются во встроенный держатель определенных объективов Leica: например, Summilux-M 1:1.4/24 mm ASPH. и других. У них отсутствует установочная резьба, поэтому с другими моделями объективов они несовместимы без специального адаптера арт. 14225, который позволяет завернуть их в резьбу Е55.