Фильтр UVa II отсекает ультрафиолетовое излучение, которое может вызывать появление синеватой дымки на отдаленных объектах (при съемке в ясный солнечный день). Также защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров.