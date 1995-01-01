Светофильтр Leica UVa II, E72, чёрный
Код товара:УТ-00063851
Артикул:13041
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраUV (ультрафиолетовый)
Размер, мм72
Описание
Фильтр UVa II отсекает ультрафиолетовое излучение, которое может вызывать появление синеватой дымки на отдаленных объектах (при съемке в ясный солнечный день). Также защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров.