Описание

Светофильтр Leica UV/IR блокирует не только ультрафиолетовый, но и инфракрасный спектр света. Такой фильтр рекомендуется использовать с цифровыми камерами, у которых изначально отсутствовал или был демонтирован инфракрасный фильтр (например, Leica M8). UV/IR фильтр нейтрализует розово-красноватый оттенок и обеспечивает нейтральную, естественную цветопередачу. Не рекомендуется использовать при съемке на пленку.

Фильтры Leica серии VIII устанавливаются во встроенный держатель определенных объективов Leica: например, Summilux-M 21 mm f/1.4 ASPH и других. У них отсутствует установочная резьба, поэтому с другими моделями объективов они несовместимы без специального адаптера арт. 14165, который позволяет завернуть их в резьбу Е72.