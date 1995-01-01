Светофильтр Leica VII UV/IR



Код товара: УТ-00063877 Артикул: 13421 Код товара: УТ-00063877 Артикул: 13421 Тип фильтра UV (ультрафиолетовый) Размер, мм другой размер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра UV (ультрафиолетовый) Размер, мм другой размер Описание Светофильтр Leica UV/IR блокирует не только ультрафиолетовый, но и инфракрасный спектр света. Такой фильтр рекомендуется использовать с цифровыми камерами, у которых изначально отсутствовал или был демонтирован инфракрасный фильтр (например, Leica M8). UV/IR фильтр нейтрализует розово-красноватый оттенок и обеспечивает нейтральную, естественную цветопередачу. Не рекомендуется использовать при съемке на пленку. Видео Наш обзор

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