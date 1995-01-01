Светофильтр Leica UV/IR блокирует не только ультрафиолетовый, но и инфракрасный спектр света. Такой фильтр рекомендуется использовать с цифровыми камерами, у которых изначально отсутствовал или был демонтирован инфракрасный фильтр (например, Leica M8). UV/IR фильтр нейтрализует розово-красноватый оттенок и обеспечивает нейтральную, естественную цветопередачу. Не рекомендуется использовать при съемке на пленку.
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