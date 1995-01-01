Светофильтр Leica P-cir, E72, чёрный



Код товара: УТ-00063859 Артикул: 13050 Код товара: УТ-00063859 Артикул: 13050 Тип фильтра PL-C (поляризационный циркулярный) Размер, мм 72 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра PL-C (поляризационный циркулярный) Размер, мм 72 Описание Фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные блики от блестящих поверхностей, таких как вода или стекло, и помогает улучшить цветовые контрасты. Видео Наш обзор

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