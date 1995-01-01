Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Светофильтр Leica E 67 UV/IR

  • E 67 UV/IR
  • E 67 UV/IR
  • E 67 UV/IR
Код товара:УТ-00063875
Артикул:13415

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Светофильтр Leica UV/IR блокирует не только ультрафиолетовый, но и инфракрасный спектр света. Такой фильтр рекомендуется использовать с цифровыми камерами, у которых изначально отсутствовал или был демонтирован инфракрасный фильтр (например, Leica M8). UV/IR фильтр нейтрализует розово-красноватый оттенок и обеспечивает нейтральную, естественную цветопередачу. Не рекомендуется использовать при съемке на пленку.

​Фильтры Leica серии VII устанавливаются во встроенный держатель определенных объективов Leica: например, Summilux-M 1:1.4/24 mm ASPH. и других. У них отсутствует установочная резьба, поэтому с другими моделями объективов они несовместимы без специального адаптера арт. 14225, который позволяет завернуть их в резьбу Е55.