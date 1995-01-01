Чехол Leica Ever-Ready Case для Q (Typ 116), черный



Код товара: УТ-00008057 Артикул: 19502 Код товара: УТ-00008057 Артикул: 19502 Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Чехол Описание Чехол "постоянной готовности" для камеры Leica Q (Typ 116). Искусно тиснёная натуральная кожа обеспечивает идеальную защиту для камеры. С этим чехлом камера всегда под рукой, и вы всегда готовы сделать снимок. Передний клапан имеет отдельный отсек для хранения дополнительной карты памяти SD. Видео Наш обзор

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