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Чехол Leica Ever-Ready Case для Q (Typ 116), черный

Код товара:УТ-00008057
Артикул:19502

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол "постоянной готовности" для камеры Leica Q (Typ 116). Искусно тиснёная натуральная кожа обеспечивает идеальную защиту для камеры. С этим чехлом камера всегда под рукой, и вы всегда готовы сделать снимок. Передний клапан имеет отдельный отсек для хранения дополнительной карты памяти SD.