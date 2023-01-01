Чехол "постоянной готовности" для камеры Leica Q (Typ 116). Искусно тиснёная натуральная кожа обеспечивает идеальную защиту для камеры. С этим чехлом камера всегда под рукой, и вы всегда готовы сделать снимок. Передний клапан имеет отдельный отсек для хранения дополнительной карты памяти SD.