Описание

Leica SCA Adapter Set - адаптер для выносного использования вспышки с камерой Leica M. Адаптер требует наличия многофункциональной рукоятки Multifunctional Handgrip M, куда и подключается кабель с разъемом SCA. Адаптер обеспечивает полноценную синхронизацию вспышки с камерой. Вспышку можно закрепить на прилагающемся кронштейне, на другом кронштейне с соответствующей резьбой, или же просто держать в руке. Горячий башмак камеры при этом может использоваться для других аксессуаров: например, для внешнего видоискателя.