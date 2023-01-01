Синхрокабель с кронштейном Leica SCA-Adapter-Set для M
Код товара : УТ-00001882
Артикул : 14498
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Официальная гарантия Leica 2 года
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Описание
Leica SCA Adapter Set - адаптер для выносного использования вспышки с камерой Leica M. Адаптер требует наличия многофункциональной рукоятки Multifunctional Handgrip M, куда и подключается кабель с разъемом SCA. Адаптер обеспечивает полноценную синхронизацию вспышки с камерой. Вспышку можно закрепить на прилагающемся кронштейне, на другом кронштейне с соответствующей резьбой, или же просто держать в руке. Горячий башмак камеры при этом может использоваться для других аксессуаров: например, для внешнего видоискателя.